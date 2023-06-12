Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönüyor

12.06.2023 14:56

3 sene önce eşini kalp krizi nedeniyle kaybeden oyuncu Özgü Namal, 9 yıl sonra setlere dönüyor. Uzun bir aranın ardından dizide yer almaya karar veren oyuncu "Kızıl Goncalar" isimli dizide rol alacak.

2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, yaşadığı büyük acının ardından Köyceğiz'de sakin bir hayat yaşamaya başladı. Son olarak 2014 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde rol alan Namal, setlere dönüyor.

KIZIL GONCALAR'LA DÖNÜYOR

Gazetece Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süredir kanal ve yapım şirketlerinin peşinde olduğu Özgü Namal, kendisini heyecanlandıran bir projeyi kabul etti. Başarılı oyuncu, Gold Film'in patronu Faruk Turgut'la çok ses getirecek iddialı bir dizi projesi için hafta sonu el sıkıştı. Yeni sezonun en çarpıcı işlerinden biri olmaya aday projenin kod adı Kızıl Goncalar, yazarı ise Vatanım Sensin, Atatürk ve Kulüp gibi dev bütçeli dizilerin yazarı Necati Şahin.

Eşinin ölümüyle yıkılan Özgü Namal, 9 yıl sonra setlere dönüyor
Eşinin ölümüyle yıkılan Özgü Namal, 9 yıl sonra setlere dönüyor
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Tutulmazsın yaşlandın Cevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır
500

Özgü Namal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönüyor - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Yeni transfer Ryan Kent hakkında kafasında soru işareti bulunan Fenerbahçelileri memnun edecek görüntü!
15:16 Yeni transfer Ryan Kent hakkında kafasında soru işareti bulunan Fenerbahçelileri mest edecek görsel
14:50 Başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen genç, düşüp beyin kanaması geçirdi
14:48 Başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı genç, kaçarken düşüp beyin kanaması geçirdi
14:46 Aşık Ecevit, 24 yıldır sevdiği kadını aynı yerde bekliyor
14:42 24 yıldır aynı durakta bekleyen Aşık Ecevit, sevdiği kadını bekliyor
14:45 Yerel seçimde AK Parti ile ittifak yapacaklar mı? Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan ilk kez konuştu
14:44 Devler Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray'ın önünde tam 3 tur var
14:40 Yerel seçimde AK Parti ile ittifak yapacaklar mı? YRP lideri Erbakan sessizliğini bozdu
14:40 Kimler yok ki! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde yer alacağı torba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2023 15:49:42. #1.11#
SON DAKİKA: Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement