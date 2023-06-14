Sahte içkiden zehirlenen ve yoğun bakıma alınan oyuncu Şekip Taşpınar entübe edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sahte içkiden zehirlenen ve yoğun bakıma alınan oyuncu Şekip Taşpınar entübe edildi

14.06.2023 14:26

Sahte içkiden zehirlenerek bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kurtlar Vadisi Pusu oyuncusu Şekip Taşpınar, entübe edildi. Taşpınar'ın eşi Berna Taşpınar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benim canım sevgilim, hadi artık. Bak kaç gün oldu sesini duyamıyorum. Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme. Hadi uyan, haziranda ölmek zor" ifadelerini kullandı.

Beyaz Gelincik, Kurtlar Vadisi, Behzat Ç., Tek Başımıza, Karadayı, Şefkat Tepe, Cesur Yürek, Arıza, Arka Sokaklar, Teşkilat, Yürek Çıkmazı, isimli dizi ve sinema filmlerinde rol alan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesine alınan oyuncu, entübe edildi.

"ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, "Entübe edilen hastamızın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyayız. Hekimlerimiz hastamızı toparlamak için uğraşmaktadır. Sahte içki tüketiminin ne kadar zararlı olduğunu ve herkesin bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ediyorum. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Sahte içkiden zehirlenen oyuncu Şekip Taşpınar, entübe edildi

EŞİNİ PAYLAŞIMI YÜREK SIZLATTI

Şekip Taşpınar'ın eşi Berna Taşpınar sosyal medya hesabından, "Benim canım sevgilim, hadi artık. Bak kaç gün oldu sesini duyamıyorum. Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme. Biz olmadan her şey eksik. Sen çok güçlüsün ben bunu biliyorum, o kadar çok seviliyorsun ki tanıdığın tanımadığın tüm insanlar sana tüm güzel enerjilerini ve dualarını yolluyorlar. 'Minik', 'Pıtı', 'Kömür', 'Beşiktaş', 'Balım', 'Asi', 'Beyak', 'Coci', 'Müdür', 'Tostos' ve 'Çok zayıf, bu ölür, benim bunu yaşatmam lazım' diye aldığın benim onun adını 'Cino' koyduğum çocuklarımız hepimiz evde seni bekliyoruz. Senin o güzel şefkatin, merhamet dolu yüreğinden bizi mahrum bırakma sevgilim. Hadi uyan, haziranda ölmek zor. Seni çok seviyorum" paylaşımında bulundu.

Sahte içkiden zehirlenen oyuncu Şekip Taşpınar, entübe edildi
Sahte içkiden zehirlenen oyuncu Şekip Taşpınar, entübe edildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • sait acar: Paran yok muda sahte içki kurbanı olacaksın.inşaallah sağlığına kavuşursun. Cevap Yaz 24 11 Yayından Kaldır
  • Ali Kublay: Menejerine:daha yapacak çok işi vardı ne olacak şimdi Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
500

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Muğla, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sahte içkiden zehirlenen ve yoğun bakıma alınan oyuncu Şekip Taşpınar entübe edildi - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Başakşehir'den peş peşe vedalar! Adnan Januzaj'ın ardından Caner Erkin'e de yol göründü
18:24 Başakşehir'den peş peşe vedalar! Januzaj'ın ardından Caner Erkin'e de yol göründü
18:07 Adnan Januzaj, Başakşehir'e veda etti!
18:02 Yaprak dökümü başladı! Yıldız futbolcu Başakşehir'den resmen ayrıldı
17:36 Eskişehir Valiliği, LGBTİ Onur Haftası etkinliklerine 30 günlük yasak getirdi
17:32 Eskişehir'de LGBTİ etkinliklerine 30 günlük yasak
17:29 Sel felaketinin faturası ASKİ Genel Müdürü Öztürk'e kesilerek görevinden alındı
17:27 Mansur Yavaş, sel felaketi sonrası ilk neşteri vurdu: ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı
17:27 Çikolata kapağı boğazına kaçan çocuk hayatını kaybetti, firma yetkilileri hapis cezasına çarptırıldı
17:22 Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, 5 sanığa iyi hal indirimi ile 1 yıl 8'er ay hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2023 18:35:53. #1.13#
SON DAKİKA: Sahte içkiden zehirlenen ve yoğun bakıma alınan oyuncu Şekip Taşpınar entübe edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement