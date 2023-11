Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merak edilirken, adaylar da kendilerini açıklamaya başladı. Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adayı olduğunu duyurdu.

METİN KÜLÜNK, İSTANBUL İÇİN AK PARTİ'DEN ADAY ADAYI OLDU

Metin Külünk, "Yeniden başlıyoruz. Biz İstanbul'uz." notuyla sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Külünk, paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Neden adaylık yoluna çıktım? Çünkü ben bir İstanbulluyum. Yola çıkmakla emr olundum. Bana günde beş vakit 'Beni nimetlendirdiğin doğru yola ilet!..' duası öğretildi. Gazaba uğramış ve sapmış olanlar hakkında uyarıldım. Nimet verilenleri hep merak ettim. Öğrendim ki; etrafı mübarek kılınmış şehirlermiş. Kudüs, Mekke, Medine ve bir de müjdelenmiş İstanbul gibi. Ülkemin yedi bölgesinden, İstanbul'un yedi tepesini fethetmeye gelenler; bu müjdeye mazhar olmak için yola çıkmış. Her biri Fatih olmuş; hamd için Fatiha okumuş! Çünkü Fatiha, merhametle başlar ve Biz diye devam eder. Biz ve Merhamet. İşte adaylık yolunda, benim iki yol azığım.

"HER SEVDİĞİMİZE SÖZÜM VAR"

Ekmeği bölüşmek, birlikte güç bulmak, zorlukları güvenerek aşmak, imkanları herkes için kılmak, selamı yaymak, günü hepimiz için güneş kılmak, geceyi hepimiz için tek örtü kılmak; merhametin bana vasiyetidir. Söz verdim merhamete; gözlerim merhamet kuşları uçuracak; bir yetimin başını okşayacak; bir fakirin evine katık olacak, bir engellinin umudu kalacak; bir öğrencinin geleceğini müjdeleyecek. Bir yaşlıya huzur, bir işçiye hak, bir işverene adalet, bir çocuğa neşe, bir gence emanet, bir kadına güvence, bir ağaca koruma, bir kediye-köpeğe mama ve bir de her ayrılan sevdiğimize birer Fatiha sözüm var. Ellerim de söz verdi; harama uzanmayacak, dertlinin elinden tutacak, emek verenin üstündeki el olacak, her dine, dile, ırka, yaşam tarzına uzanan esenlik eli kalacak.

"AYAKLARIM HERKESE HİZMET GÖTÜRECEK"

Bir de yola revan olmuş ayaklarım var: her yere herkese hizmet götürecek. Her çağrıya gidecek; her gönül insanıyla hizmet için birlikte yürüyecek. Ayağına davet etmeyecek; her İstanbul'lunun ayağına gidecek. Dertlere derman, ihtiyaçlara proje, umutlara enerji, hayallere destek verecek. Fakat merhamet, yol arkadaşını hiç unutmayacak: Biz!

"BİZİ BİZ YAPAN İSTANBUL'U YAŞATACAĞIZ"

Bizi biz yapan İstanbul'u yaşatacağız önce! Medeniyetimizin ve büyük devletimizin en büyük milli hazinesi İstanbul... İstanbul, Tarihi kültürel mirası, Dünyayı bir birine kavuşturan köprüleri, dünyaya açılmamızı sağlayan markaları, vatanperver, misafirperver insanları ve Türkiye'nin yedi bölgesinden derlenmiş tecrübesiyle hepimizi "Biz" yaptı! Camilerde Sabah namazı buluşmaları, ekmek yolunda tanışma tatları, iş hayatında üretme sevdası, öğlen aralarında lokma paylaşımları, arı gibi her sektörde kazanç petekleri ve dünya kadar dilde dostluk derlemesi herkesi, her yerde "Biz" kıldı.

Metin Külünk

"ADAY OLMAYA MECBURDUM"

İstanbul'a, İstanbul yollarında "aday" olmaya mecburdum. Çünkü İstanbul öğretti bana; Yoldaş olmayı! Yolda kimseyi bırakmamayı. Yolu sevmeyi, yolda karşılaştıklarına hizmet etmeyi. Fakat aday olmama bir sebep de İstanbul'dan gönderilmiş bir son Mektup oldu. "Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı!..." sözünün sırrından başlamış mektubuna İstanbul!... Yalnız kalmadığını, İstanbul sevdalılarının sessiz çığlık olduğunu hatırlatmış. Depremin de, Çılgın projelerin de İstanbul gündemleri olduğunu; Finans merkezinden Turizm harikası özelliklerine kadar bir dizi vizyonun İstanbul'un mücevherleri olduğunu belirtmiş ve duyduğu memnuniyeti dillendirmiş.

"İSTANBUL'A HİTABEN MEKTUP YAZMA VAKTİ"

Fakat bir kalp kırıklığı, bir hüzün çeşmesi, bir akıl kızgınlığı yaşadığını açıkça belirtmiş. Kötü yönetildiğini, algı oyunlarıyla kuşatıldığını, sorunların çözümlerinin ertelendiğini ve en kötüsü İstanbullunun aldatıldığını söylemiş. Zaten mektubu bu sebeple İnşirah suresiyle bitirmiş! "Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır!... Bir işi bitirip, dinlenir dinlenmez; tekrar bir işe koyul!" çağrısına kulak verdiğini söyleyerek bitirmiş son sözlerini İstanbul son mektubunda. Mektubu bitirdiğimde; kendimi yola çıkmış buldum! Neden adaylık yoluna çıktım. Çünkü ben bir İstanbulluyum. Yola çıkmakla emr olundum. Şimdi İstanbul'a hitaben mektup yazmak vakti. Karşılık vermek gerekir İstanbul'un son mektubuna! Ve ilk sözü doğru söylemek gerek! Çünkü İstanbul söze yanlış gireni; mektubunu okumadan yakan bir şehir! Biz de sözün en güzeli ile başlayalım: Bismillahirrahmanirrahim!... ve tamamlayalım sözü: 'Adaylık yoluna çıktım!... Çünkü milyonlarca insanla aynı yolda yürürken İstanbul'a aynı sözle seslenmeyi seviyorum: Sevdim seni bir kere!...'"

METİN KÜLÜNK KİMDİR?

Metin Külünk, 16 Aralık 1960'ta Rize Güneysu'da doğdu. Baba adı Muhammet, anne adı Şaziment'tir. Külünk, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1984'te özel bir firmada iş hayatına atıldı ve çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerini üstlendi. 1975-1976 yılları arasında Millî Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 1990-1995 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) komitelerinde görev yaptı. 1993-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde dış ticaret dersleri verdi. 1995-2000 yıllarında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Hazır Giyim Meslek Komitesi üyeliği ve meclis üyeliğine seçildi. 2001 yılında kurulan Külünk Eğitim ve Kültür Derneği'nin 7 yıl süreyle başkanlığını yaptı. TBMM XXIV., XXV. ve XXVI. Dönem İstanbul Milletvekilidir.

AK PARTİ'NİN ADAYI KİM OLACAK?

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi aday göstereceği herkes tarafından merak ediliyor. Megakent için kulislerde Murat Kurum, Tevfik Göksu, Şadi Yazıcı, Fahrettin Koca ve Hilmi Türkmen isimleri ön plana çıkıyor.