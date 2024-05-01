Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı

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İstanbul Valiliği'nin kararıyla 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkışlar yasaklanırken, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanıp meydana yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyelerine polis müdahale etti. Gözaltına alınan 20 kişilik HKP'li grubu polis merkezine götürüldü.

01.05.2024 09:40
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı. Yasağa rağmen Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri Taksim'e yürümek istedi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Polis ekiplerinin kurduğu bariyerleri aşmaya çalışan yaklaşık 20 kişilik gruba, polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.

42 BİN POLİS GÖREV YAPIYOR

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Toplu taşıma için çeşitli kararlar alınırken, karayolunda trafiğe kapatılacak yollarda kısıtlamanın saat 04.00'te, deniz ve raylı sistem için kısıtlama ise saat 05.30'da başladı. İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatıldı. İl genelinde 264 noktada toplam 42 bin 434 polisin görev yaptığı öğrenildi.

POLİS BARİYERLER OLUŞTURDU

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı noktalardan geçenlerin üstleri arandı. Taksim, Mecidiyeköy, Tarlabaşı, Saraçhane'de gibi noktalarda oluşturulan polis noktalarından geçenlerin bavulları ve üstleri arandı. Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nin önünde dizilen çok sayıda polis, bariyer oluşturdu.

Beşiktaş\'tan Taksim\'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi\'nin 20 üyesi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • herto herto: Yaşasın 1 mayıs 5 10 Yanıtla

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