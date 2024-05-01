CHP ve DİSK'in Saraçhane'den Taksim'e birlikte yürüyüşe başlaması sonrası Bozdoğan Kemeri önünde tedbir alan polis tarafından kalabalığa biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapmak isteyen konfederasyon, sendika, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplandı.
Alana girmek isteyen vatandaşlar üst aramasından geçirilirken valilik kararıyla yürüyüş ve gösterilere yasaklanan Taksim Meydanı'na çıkan noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.
Saraçhane'den geçerek Taksim'e doğru yürüyüş yapmak isteyen ve aralarında çok sayıda sivil toplum örgütünün de bulunduğu kalabalık gruplar polisler tarafından uyarıyla karşılaşırken ellerindeki bayrak ve sopalarla bariyerleri aşmaya çalıştı.
Grubun ilerlemeye çalışması sonrası çıkan arbedede polis biber gazı ve plastik mermi kullanarak müdahaleye başladı. Olaylar sırasında gözaltına alınanlar oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (10)