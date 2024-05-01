Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı

Geniş Video İzle

1 Mayıs için Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen gruplar polis müdahalesiyle karşılaştı. Arbedeye dönüşen olaylarda polis biber gazı ve plastik mermi kullanırken polise mukavemet gösteren kişiler gözaltına alındı.

01.05.2024 11:32  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP ve DİSK'in Saraçhane'den Taksim'e birlikte yürüyüşe başlaması sonrası Bozdoğan Kemeri önünde tedbir alan polis tarafından kalabalığa biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi.

BARİYER VE TOMA'LARLA KAPATILDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapmak isteyen konfederasyon, sendika, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplandı.

Alana girmek isteyen vatandaşlar üst aramasından geçirilirken valilik kararıyla yürüyüş ve gösterilere yasaklanan Taksim Meydanı'na çıkan noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.

GRUPLAR BARİYERLERİ AŞMAYA ÇALIŞTI

Saraçhane'den geçerek Taksim'e doğru yürüyüş yapmak isteyen ve aralarında çok sayıda sivil toplum örgütünün de bulunduğu kalabalık gruplar polisler tarafından uyarıyla karşılaşırken ellerindeki bayrak ve sopalarla bariyerleri aşmaya çalıştı.

Grubun ilerlemeye çalışması sonrası çıkan arbedede polis biber gazı ve plastik mermi kullanarak müdahaleye başladı. Olaylar sırasında gözaltına alınanlar oldu.

Saraçhane\'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı

Taksim, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Erol Çolak: gitmeycen diyorsa gimeycen kardeşim 73 29 Yanıtla
  • Serkan Doğan: Her yıl aynı terane izin verilmiyor neden zorlarsın ki amaç farklı işte 63 19 Yanıtla
  • halil eles: hayır niye vermiyor ki yürüyüş yapılsın herkes dağılsın 33 41 Yanıtla
    serkan dursun: Halil bey, ukalalık etmek istemem ama 1 Mayıs ve özellikle 1 Mayıs tarihinde Taksim meydanının Türkiye tarihindeki yerini, önemini, anlamını araştırmanızı tavsiye ederim. “1 mayısı Taksim meydanında kutlamak, yürüyüş yapıp işçi bayramını kutlamak” Emin ol kimsenin amacı bu değil. Yaşanmış acı bir olayı gündeme getirmek ve sözüm ona intikam almak gayesiyle beyhude bir çabadan ibaret. 1 Mayıs olaylarını unutalım demiyorum. Tüm sorumluluklar em ağır şekilde ceza alsın ama yöntemi bu değil. Hele hele işçi bayramını manipüle ederek hiç doğru değil. 26 7
  • Ergun beyaz: 1mayıs Dünyanın her yerinde işçi bayramıdır Türkiye'de ise terörist bayramıdır. 33 4 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Taksimde yapmanın ısrarı neden oranın on katı büyüklüğünde Yenikapı meydanı’nı aç istediğin kutlamayı orada yap 32 1 Yanıtla
  • Sezgin Saki: yine amacları huzursuzluk 20 4 Yanıtla
  • Hüseyin YILMAZ: izin verilse gitmezler zaten. Amaç olay çıkartmak 19 4 Yanıtla
  • Ramazan Gürbüz: Kimin niyeti ne belli değil provasyona tuz biber olunmasın kardeşim 13 1 Yanıtla
  • Osman A: Ya arkadaş siz devletten büyükmüsünüz ki; yasak olan şeyleri zorluyosunuz.Devlet her türlü provokasyona,her türlü güvenlik endişesi ve durumdan nemalanıp eylem yapılmasına karşı yasak koyuyor,siz hala illa gidecem illa gidecem diye Taksim'i zorluyosunuz.Başka yermi kalmadı,gidin devletin izin verdiği başka yerde yapın yapacağınızı.1 Mayısı başka siyasi amaçlar için niye kullanmaya çalışıyosunuz. 0 0 Yanıtla

11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
09:02 Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi Çok sayıda kişi gözaltına alındı Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
09:15 Çin’de otoyol çöktü 19 ölü, 30 yaralı Çin'de otoyol çöktü! 19 ölü, 30 yaralı
08:14 Saraçhane Meydanı’nda hareketlilik Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
06:08 İstanbul’da 1 Mayıs alarmı CHP ve DİSK’in çağrısı sonrası Taksim’e çıkan yollar kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK'in çağrısı sonrası Taksim'e çıkan yollar kapatıldı
01:44 Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti
23:51 Ankara’da kuvvetli sağanak Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı Ankara'da kuvvetli sağanak! Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 12:21:12. #1.12#
SON DAKİKA: Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement