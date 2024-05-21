Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi - Son Dakika
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Spor

Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi

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Galatasaray'dan rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, kariyer planlaması hakkında kararını verdi. Yaşadığı sakatlıklar sonrasında kadroya girmekte zorlanan Boey, ayrılmak niyetinde olmadığını belirtti. Alman kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız sağ bek, kendini kanıtlamayı hedefliyor.

21.05.2024 17:27  Güncelleme: 17:45
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Alman devi Bayern Münih'in ara transfer döneminde 30 milyon euro bonservis ödeyerek Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey, geleceği hakkındaki kararını verdi.

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Florian Plettenberg'de yer alan habere göre, Alman ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız sağ bek, Bayern'den ayrılmak istemiyor.

2 MAÇTA FORMA GİYDİ

21 yaşındaki genç oyuncu, son 3 maçın ikisinde teknik heyet kararıyla, birinde ise özel izinli olduğu için kadroya alınmamıştı. Bayern Münih'te 2 maçta forma giyen Sacha Boey, 109 dakika sahada kalabildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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