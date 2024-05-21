Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi

Alman devi Bayern Münih'in ara transfer döneminde 30 milyon euro bonservis ödeyerek Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey, geleceği hakkındaki kararını verdi.
Florian Plettenberg'de yer alan habere göre, Alman ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız sağ bek, Bayern'den ayrılmak istemiyor.
21 yaşındaki genç oyuncu, son 3 maçın ikisinde teknik heyet kararıyla, birinde ise özel izinli olduğu için kadroya alınmamıştı. Bayern Münih'te 2 maçta forma giyen Sacha Boey, 109 dakika sahada kalabildi.
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