Dün 32,4057 TL'den günü tamamlayan dolar kuru saat 09.50 itibarıyla 32,4130 TL'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 34,5260 TL, sterlin ise 40,4200 TL'den satılıyor.
Analistler, bugün Fed'in faiz kararı, ABD'de ADP istihdam raporu, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bugün faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 11, temmuzda yüzde 23 ve eylülde yüzde 47'de bulunuyor.Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları - Son Dakika
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