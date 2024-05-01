Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları

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Dolar kuru 32,4130 TL'den işlem görürken euro 34,5260 TL'den, sterlin ise 40,4200 TL'den satılıyor. Dolar endeksi bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 106,4 seviyesinde bulunuyor.

01.05.2024 10:07  Güncelleme: 10:08
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Dün 32,4057 TL'den günü tamamlayan dolar kuru saat 09.50 itibarıyla 32,4130 TL'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 34,5260 TL, sterlin ise 40,4200 TL'den satılıyor.

FED'İN FAİZ KARARI TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün Fed'in faiz kararı, ABD'de ADP istihdam raporu, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bugün faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 11, temmuzda yüzde 23 ve eylülde yüzde 47'de bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sehmus fatih: Dolar eurosu olan yurtdışından gelip bizi skip gidiyor :) 2 0 Yanıtla

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