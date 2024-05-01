Yazar Paul Auster hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yazar Paul Auster hayatını kaybetti

Yazar Paul Auster hayatını kaybetti

Amerikan çağdaş edebiyatının önemli isimlerinden Paul Auster, kanser tedavisinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Auster'in ölümü, kitaplarını yayımlayan Can Yayınları tarafından "Şans, kader ve rastlantı sanatının postmodern ustası Paul Auster 77 yaşında öldü" ifadeleriyle duyuruldu.

01.05.2024 11:32
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Amerikan çağdaş edebiyatının önemli isimlerinden, New York Üçlemesi, Brooklyn Çılgınlıkları, Kırmızı Defter, Son Şeyler Ülkesinde kitaplarının yazarı Paul Auster 77 yaşında hayatını kaybetti.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Paul Auster'ın vefat nedeni olarak kanser tedavisinden kaynaklanan komplikasyonlar gösterildi. Pek çok kitabının çevirisini yaparak Türkiye'deki okurlara ulaştıran Can Yayınları, yazarın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aralarında New York Üçlemesi ve son yapıtı Baumgartner'ın da bulunduğu 34 kitabın yazarı, şans, kader ve rastlantı sanatının postmodern ustası Paul Auster 77 yaşında öldü. Yayıncısı ve okurları olarak çok üzgünüz."

PAUL AUSTER KİMDİR?

1947 yılında ABD'nin New Jersey kentinde doğan Paul Auster Columbia Üniversitesi'nde İngiliz, Fransız ve İtalyan edebiyatı üzerine eğitim aldı. Auster'in başlıca yapıtları arasında New York Üçlemesi, Yalnızlığın Keşfi, Yanılsamalar Kitabı, Kırmızı Defter, Leviathan, Kehanet Gecesi, Duman, Görünmeyen, Yükseklik Korkusu, Yazı Odasında Yolculuklar, Karanlıktaki Adam bulunuyor.

Auster'in yazarlığa ilk başladığı yıllardaki sıkıntılı günlerinde Paul Benjamin imzasıyla yayınladığı bir de polisiye romanı vardır. Bu roman yazarın otobiyografik romanı 'Cebi Delik' in eki olarak yayınlanmıştır. Can Yayınları tarafından Seçkin Selvi'nin çevirisiyle 'Köşeye Kıstırmak' adı ile 2000 yılında Türkçeye kazandırılmıştır.

2006 yılında İspanya'nın saygın ödüllerinden olan Asturias Ödülü'nü edebiyat dalında Paul Auster kazandı. 26'ncısı düzenlenen "Asturias Prensi" ödüllerinde, aralarında Orhan Pamuk 'un da yer aldığı 18 ülkeden 26 yazar edebiyat dalında aday gösterilmişti.

Yazarın Duman (Smoke) ve Surat Mosmor (Blue in the Face) isimli senaryoları ünlü yönetmen Wayne Wang tarafından filme çekilmiştir. Daha sonra Lulu On The Bridge ( Lulu Köprüde) İsimli kitabını da kendisi filme çekmiş, hem senarist hem de yönetmen olarak yapıtın tüm aşamalarında bulunmuştur. Auster'ın 2017 tarihli romanı '4 3 2 1', Man Booker Ödülü'ne aday gösterilmişti.

Kaynak: ANKA

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