Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektör sektör yürüttüğü vergi incelemelerini tamamlamaya başladı. İncelemeler sonucunda demir-çelik sektöründeki 2 firmaya 7 milyar TL tutarında rekor ceza kesildi.

21.05.2024 10:32  Güncelleme: 10:54
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektör sektör vergi incelemesi yaparak piyasadaki fiyatı bozan ve kamuyu zarara uğratan firmaları radarına alıyor. İlk sonuçlar demir-çelik sektöründe alındı. 2 firmaya 7 milyarlık rekor ceza geldi. Vergi incelemesinin yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da aklama suçu incelemesi yapıyor.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDEN FİRMALARA SIKI TAKİP

Demir-çelik sektöründe sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç elde eden firmalar, Maliye Bakanlığı'nın radarında. Fiyat istikrarını bozarak piyasayı manipüle eden, tekelleşmeye çalışan ve paravan şirketler aracılığıyla kamuyu zarara uğratan firmalar üzerine yoğunlaşan Vergi Müfettişleri, kapsamlı incelemeler yürütüyor. Bu çalışmaların sonucunda, sektördeki yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesiyle büyük cezalar kesiliyor.

2 BÜYÜK FİRMAYA 7 MİLYAR LİRALIK CEZA

Maliye Bakanlığı, demir-çelik piyasasının kayıt altına alınması konusunda kararlı bir duruş sergiliyor. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 2 büyük firmaya yaklaşık 7 milyar TL'lik ceza kesildi. Bu ceza piyasanın düzenlenmesi adına atılan büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakanlık, sürekli gözetim ve kontrol araçlarıyla sektörü yakından takip etmeye devam ediyor.

İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ

Maliye Bakanlığı, inşaat demirlerinin üretim aşamasından son kullanımına kadar izlenebilir hale getirilmesi amacıyla İnşaat Demiri İzleme Sistemi'ni devreye soktu. Bu sistemle, inşaat demirlerinin her aşaması titizlikle takip edilecek. Kaynaklar, büyük üretici firmalarda Vergi Müfettişleri tarafından yapılan fiili sayımların sürdüğünü ve bu tür denetimlerin devam edeceğini ifade etti.

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Son Dakika Ekonomi Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza - Son Dakika
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