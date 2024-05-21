Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı

Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı

Antalya'da bir kişi, evinde misafir ettiği sevgililere verdiği borcu alamayınca çiftin kadın olanının cüzdanına el koydu. Daha sonra çıkan tartışmada tabancayla ateş edilmesi sonucu borcu veren kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli sevgililer ile bir taksi sürücüsü gözaltına alındı.

21.05.2024 11:17
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Antalya'da arkadaşı Kadir İ.'ye ve onun sevgilisine 4 bin lira borç veren Alper Aldemir, borcu alamayınca kadının cüzdanına el koydu. Olayın ardından bir araya gelen taraflar arasında çıkan tartışmada Aldemir, arkadaşının sevgilisine tokat atınca Kadir İ. tarafından öldürüldü.

BORCUNU ÖDEYENE KADAR CÜZDANINA EL KOYDU

Olay, dün akşam 18.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 801 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede ikamet eden Alper Aldemir, bir hafta önce arkadaşı Kadir İ. ve kız arkadaşı Hatice Ç.'yi evinde bir gün ağırladı. Kendisinden 4 bin lira borç para isteyen Kadir İ.'ye parayı veren Aldemir, parayı alıp belirtilen süre içerisinde geri alamadı. Daha sonra tekrar bir araya gelen 3'lüden Aldemir, Hatice Ç.'nin cüzdanını alıp borçlarını ödediklerini zaman cüzdanını geri vereceğini söyledi ve mekandan ayrıldı.

KIZ ARKADAŞINA TOKAT ATILINCA SİLAHINI ATEŞLEDİ

Dün ise Kadir İ. ve Hatice Ç. Daha önceden tanıdıkları taksi sürücüsü M.T. ile birlikte cüzdanı almak için Aldemir'in evine gitti. Eve tek çıkan Hatice Ç., kapıda Alper Aldemir ile tartışmaya başladı. Aldemir yine iddiaya göre burada Hatice Ç.'ye tokat attı. Sesleri duyup taksiden inen erkek arkadaşı Kadir İ., elindeki tabanca ile Alper Aldemir'e doğru ateş edip karın bölgesinden vurdu. Aldemir kanlar içerisinde yere yığılırken, sevgili çift geldikleri taksiyle olay yerinden kaçtı.

Borç tartışmasında kurşun yağdırdı! Sevgilisine tokat atan arkadaşını öldürdü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aldemir, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerinde Aldemir'e ait bir adet tabanca da bulundu.

25 DAKİKADA YAKALANDILAR

Olayın hemen akabinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 dakika içerisinde şüpheli sevgililer Kadir İ. ve Hatice Ç. ile M.T.'yi Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde yakaladı. İkilinin üzerinden çıkan, olayda kullanıldığı düşünülen tabancaya el konuldu. Yapılan sorgulamada Kadir İ.'nin uyuşturucu ticareti, uyuşturucu imalatı yapmaktan, Hatice Ç.'nin ise farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, şüpheli sevgililer ve taksi sürücüsü M.T. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Misafir, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali null: iyilik yapıp zarar görmeyen varmı arkadaşlar 20 0 Yanıtla
  • Serkan Polat: Olen 40 yasinda,sevgililer 20 yasinda,lan bunlar nasil arkadas 13 0 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf: Ölen bir parça et ?? de ben yerim hevesi ile vermiştir baktı kı taviz yok çirkefliği seçmiş gasp girişimi yapmış herşeyde niyet önemli yaşım 100 ama normalde 300 yaşındayım 4 2
  • Baki Özcan: sevgilisinin evinde yaşayan milyonlarca kız var ev ev dolaşırlar ne kadar acı bir durum herkes kullanıyor bunları 3 0 Yanıtla

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