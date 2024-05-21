İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt - Son Dakika
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Toplum

İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt

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İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin cenazeleri Tebriz'e getirildi. Cenaze töreninde halkın ağıt yakması ve yas tutması dikkat çekti. Tören gün boyunca devam edecek ve yabancı heyetlerin katılımına açılacak.

21.05.2024 10:03  Güncelleme: 10:49
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İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazeleri olay yerinden alınarak Tebriz'e getirildi. Başkentte yer alan Şüheda Meydanı tıklım tıklım doldu. İranlılar, cenaze törenine adeta sel olup aktı.

REİSİ İÇİN YÜREK YAKAN AĞITLAR

Halkın, cenaze töreninde hayatını kaybedenler için ağıt yaktıkları görüldü. İran, milliyet olarak Kerbela ve 40 matem ile biliniyor. Bu nedenle bölge halklarının, Reisi'nin cenazesinde Kerbela üzerinden ağıt yaktıkları gözlendi. Bu ağıtlar, Şii kültüründe önemli bir yere sahip ve yas kültürünü temsil ediyor.

CENAZE TÖRENİ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Gün içerisinde başkentte dev törenler gerçekleşecek. Tahran Üniversitesi'nden Azadi Meydanı'na kadar devam edecek tören akşam saatlerinde ise yabancı heyetlerin katılımına açılacak. Uzmanlara göre, İran hükümeti için Reisi'nin cenaze töreni duygu yüklü olmanın yanı sıra devamlılık sinyalleri göndermek için de bir fırsat olarak değerlendirilecek.

İran halkı Reisi\'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt

Helikopter, İran, Toplum, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Toplum İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: şimdi başlarlar gene sunu atacaz şurayı haritadan silecez diye hep hikaye 6 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt - Son Dakika
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