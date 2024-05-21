Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası Müşteki, Sinan Ateş Cinayetiyle İlgili İddialarda Bulundu - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası Müşteki, Sinan Ateş Cinayetiyle İlgili İddialarda Bulundu

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası Müşteki, Sinan Ateş Cinayetiyle İlgili İddialarda Bulundu

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası'nın müştekilerinden Muhammed Sağ, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Sağ, suç örgütünün kendisine farklı yerlere silah satma teklifi yaptığını ve Sinan Ateş'in bu konuda bilgi sahibi olduğunu belirtti. Sağ, bu nedenle Sinan Ateş'in öldürüldüğünü iddia etti.

21.05.2024 09:15
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Emniyete kadar uzanan Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası gündemdeki yerini korurken davanın müştekilerinden Muhammed Sağ, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Sağ, "Rahmetli bunların bana teklif ettikleri farklı yerlere silah satmayı biliyordu. O yüzden öldürüldü." ifadelerini kullandı.

KAPLAN DAVASININ MÜŞTEKİ İSMİ ATEŞ CİNAYETİ HAKKINDA KONUŞTU

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı ismi ve davanın gizli tanığı olan Serdar Sertçelik'in iddiaları sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında açığa alınan iki emniyet müdürü ve bir komiserin de olması Ankara'da hareketli günlerin yaşanmasına neden olmuştu. Olayın yankıları hala devam ederken davanın müştekilerinden Muhammed Sağ TELE1 canlı yayınında ortaya attığı iddialarla işin Sinan Ateş cinayetine kadar uzandığını söyledi.

"SİNAN ATEŞ SİLAH KAÇAKÇILIĞINI BİLİYORDU"

Sağ, yaptığı açıklamada, "Rahmetli bunların bana teklif ettikleri Novoroski'de silah alıp Lazkiye, farklı yerlere silah satmak, Basra'ya silah satmak. Novoroski'de milyonlarca silah alınmış Ortadoğu ülkelerine satılmış. Bunları biliyordu rahmetli. O yüzden öldürüldü. Ben o yüzden Türkiye'ye gelmiyorum. Zaten Sinan Ateş'in tetikçiliğini Bora Kaplan kabul etmediği için birileriyle arası bozuldu." ifadelerini kullandı.

Ayhan Bora Kaplan, Sinan Ateş, Kurban, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası Müşteki, Sinan Ateş Cinayetiyle İlgili İddialarda Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası Müşteki, Sinan Ateş Cinayetiyle İlgili İddialarda Bulundu - Son Dakika
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