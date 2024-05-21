17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinin Suffolk bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki rapçi Rylo Huncho, eline aldığı silahla oyun oynarken yanlışlıkla kendisini vurarak hayatını kaybetti. O anları Instagram hesabından yayınlayan rapçi, silahın patlamasıyla yere yığıldı ve yaşamını yitirdi. Emniyet güçleri olayı doğruladı.

21.05.2024 09:42
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinin Suffolk bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki rapçi Rylo Huncho, silahla oyun oynarken korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.

Instagram hesabından yayınlar yapan rapçi, eline aldığı silahla oyun oynarken o anları da kayda aldı. Silahı kapatarak başına götüren rapçi, silahın patlamasıyla vuruldu. Patlama sesinin ardından yere yığılan rapçi yaşamını yitirdi. Rapçi kendisini yanlışlıkla öldürdüğü anları da anbean kayda almış oldu. The Post'a konuşan emniyet güçleri, rapçinin evinde yanlışlıkla kendisini öldürdüğünü doğruladı.

17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti

3.Sayfa, Magazin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

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