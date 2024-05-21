İbrahim Reisi\'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor

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Reisi için yakılan ağıtlar tüyleri diken diken etti

Doğu Azerbaycan'da yaşanan helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İbrahim Reisi ve heyeti için tören düzenleniyor.

Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreninden dönen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve ekibini taşıyan helikopter, 19 Mayıs'ta Türkiye saatiyle öğleden sonra 4 civarlarında hava şartları nedeniyle düştü. Helikopterinin yerini belirleyen Akıncı İHA, saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlandı. İran Kızılayı ekipleri helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaştı. 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopterde Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ve mürettebat bulunuyordu.

İLK TÖREN TEBRİZ'DE

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve yetkililer için Tebriz kentinde tören düzenleniyor. On binlerce kişinin cenaze aracının etrafına toplandığı meydanda dualar okunup ağıtlar yakılıyor. Sevenleri Reisi'nin tabutuna dokunabilmek için birbiriyle yarışıyor.

Kum kentinde yapılacak 2. törenin ardından Tahran'da cenaze töreni gerçekleşecek.

Ayrıntılar geliyor...

İşte törenden kareler;