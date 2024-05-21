İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor - Son Dakika
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Dünya

İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi ve ekibindeki 9 kişi için cenaze töreni düzenleniyor. On binlerce kişi dua ve ağıtlarla Reisi'ye veda ediyor.

21.05.2024 09:46  Güncelleme: 10:49
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Doğu Azerbaycan'da yaşanan helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İbrahim Reisi ve heyeti için tören düzenleniyor.

Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreninden dönen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve ekibini taşıyan helikopter, 19 Mayıs'ta Türkiye saatiyle öğleden sonra 4 civarlarında hava şartları nedeniyle düştü. Helikopterinin yerini belirleyen Akıncı İHA, saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlandı. İran Kızılayı ekipleri helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaştı. 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopterde Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ve mürettebat bulunuyordu.

İLK TÖREN TEBRİZ'DE

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve yetkililer için Tebriz kentinde tören düzenleniyor. On binlerce kişinin cenaze aracının etrafına toplandığı meydanda dualar okunup ağıtlar yakılıyor. Sevenleri Reisi'nin tabutuna dokunabilmek için birbiriyle yarışıyor.

Kum kentinde yapılacak 2. törenin ardından Tahran'da cenaze töreni gerçekleşecek.

Ayrıntılar geliyor...

İşte törenden kareler;

İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor
İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor
İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor
İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor
İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor
İbrahim Reisi\'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor

İbrahim Reisi, Helikopter, Tebriz, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Cruel Runeblue: Ateşi bol olsun inşallah... 45 günde insan asıyolar 22 13 Yanıtla
    ferhat eser: Ne oldu korktunmu??? 8 3
  • ferhat eser: kesinlikle Türkiyeye şeriat gelmeli birileri korkuyorsa demekki doğru yoldayız 3 5 Yanıtla
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  • ferhat eser: ortadoğu karışacak iran Türkiye Suriye 3 cü dünya savaşı yükleniyor 1 2 Yanıtla
  • deniz beştaş: okeye dördüncü araniyordu şeytanla artik oynar 0 0 Yanıtla

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