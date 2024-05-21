Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam - Son Dakika
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Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam

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Schengen vize ücretleri 11 Haziran 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek şekilde yüzde 12,5 oranında zamlandı. Buna göre Schengen Vizesi ücreti 80 Euro'dan 90 Euro'ya, 6-12 yaş arasındaki çocukların vize ücretleri ise 40 Euro'dan 45 Euro'ya çıkacak. AB ayrıca, geri kabul anlaşması yapmayan ülkeler için vize ücretlerini 135-180 Euro aralığına yükseltti. Bu zam kararı, enflasyon ve memur maaşları gibi faktörlerin etkisiyle alındı.

21.05.2024 11:06
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Schengen vize ücretine her 3 yılda bir zam yapılıyor. Ücretler son olarak 2020 yılında 60 avrodan 80 avroya yükseltilmişti. Vize ücretlerine zam yapılacağını 2 Şubat'ta duyuran Avrupa Birliği Komisyonu artışın tarihini resmi olarak açıklamasa da yakın zamanda bunu yapması bekleniyor.

ARTIŞIN NEDENİ ENFLASYON

Bu karar, Schengen Vize Kanunu uyarınca her 3 yılda bir zorunlu kılınan AB vize ücretlerinin Aralık 2023'te gözden geçirilmesinin ardından geldi. AB, bu artışın temel nedenleri arasında enflasyon ve memur maaşlarını gösteriyor.

YETİKİNLER İÇİN 90 ÇOCUKLAR İÇİN 45 AVROYA YÜKSELTİLDİ

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu'nun, Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam yaparak 90 avroya çıkardığını duyurdu 6-12 yaş arası çocukların 40 avroluk vize ücreti 45 avroya çıkarken, AB'de düzensiz olarak kalan vatandaşlarının geri kabulü konusunda işbirliği yapmayan ülkelerin vatandaşları, Komisyon'un kararıyla 135 veya 180 avro vize ücreti ödeyecekler.

Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam

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Son Dakika Dünya Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam - Son Dakika

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SON DAKİKA: Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam - Son Dakika
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