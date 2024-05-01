Saraçhane\'de tansiyon yüksek! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Taksim\'e yürüyor

Politika

"Ankara\'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil"

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle Taksim'e çıkan yollar kapatıldı. CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye geldi. Özel ve İmamoğlu yasağa karşı Taksim'e yürüyor.

ÖZEL: TAKSİM ÖZGÜR OLANA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kaba kuvvetle sağlanan iktidar gitgide sona yaklaşan iktidardır. Özgürlükleri göz ettiğimizde demokratik bir ülke oluruz. Taksim'e doğru hareket ediyor olması bu halkın önemli bir kazanımıdır.

Umarım polisin müdahale etmediği yaralanmaların olmadığı bir gün olur. Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İçişleri Bakanımız güvenlik önlemlerini gerekçe sundu ne yazık ki. Siz polisle Taksim'i koruyorsanız sizin egemenliğiniz polis egemenliğine bağlıdır. Bu vakitten sonra da İçişleri Bakanı ile bir şey konuşmaya gerek yok.

Bizim tek isteğimiz bayramın bayram gibi kutlanması. Biz çatışma olsun, emekçiler yaralansın biber gazı sıkılsın istemeyiz. Biz kimseyi suç ilememeye davet ediyoruz. Bu toplanma ve irade çok büyük bir kazanımdır."

İMAMOĞLU: 5 YILDIR SARAÇHANE'DE HALK NE DERSE O OLUYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Son 5 yıldır Saraçhane hak arama noktasına dönüştü. Bugün de ne yazık ki bir hak arama meydanına döndü burası. Saraçhane'de hak arama çalışmaları her zaman başarıyla sonuçlanmıştır. Bir gün Taksim de açılacak. Umarım hukuka uygun davranarak böyle bir bayramı yok saymaktan vazgeçerler. Saraçhane'de 5 yıldır halk ne dediyse o oldu, bugün de umarım öyle olur." ifadelerini kullandı.