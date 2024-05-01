Saraçhane'de tansiyon yüksek! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Taksim'e yürüyor - Son Dakika
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Politika

Saraçhane'de tansiyon yüksek! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Taksim'e yürüyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye geldi. Özel ve İmamoğlu, DİSK ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın yasak kararına karşı Taksim'e yürüyor. Yürüyüş sırasında Özel, "Bizim tek isteğimiz bayramın bayram gibi kutlanması. Biz çatışma olsun istemeyiz." derken İmamoğlu ise "Umarım hukuka uygun davranarak böyle bir bayramı yok saymaktan vazgeçerler. Saraçhane'de 5 yıldır halk ne dediyse o oldu." ifadelerini kullandı.

01.05.2024 10:15  Güncelleme: 10:56
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İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle Taksim'e çıkan yollar kapatıldı. CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye geldi. Özel ve İmamoğlu yasağa karşı Taksim'e yürüyor.

ÖZEL: TAKSİM ÖZGÜR OLANA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kaba kuvvetle sağlanan iktidar gitgide sona yaklaşan iktidardır. Özgürlükleri göz ettiğimizde demokratik bir ülke oluruz. Taksim'e doğru hareket ediyor olması bu halkın önemli bir kazanımıdır.

Umarım polisin müdahale etmediği yaralanmaların olmadığı bir gün olur. Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İçişleri Bakanımız güvenlik önlemlerini gerekçe sundu ne yazık ki. Siz polisle Taksim'i koruyorsanız sizin egemenliğiniz polis egemenliğine bağlıdır. Bu vakitten sonra da İçişleri Bakanı ile bir şey konuşmaya gerek yok.

Bizim tek isteğimiz bayramın bayram gibi kutlanması. Biz çatışma olsun, emekçiler yaralansın biber gazı sıkılsın istemeyiz. Biz kimseyi suç ilememeye davet ediyoruz. Bu toplanma ve irade çok büyük bir kazanımdır."

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de! DİSK ile beraber Taksim'e yürüyor

İMAMOĞLU: 5 YILDIR SARAÇHANE'DE HALK NE DERSE O OLUYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Son 5 yıldır Saraçhane hak arama noktasına dönüştü. Bugün de ne yazık ki bir hak arama meydanına döndü burası. Saraçhane'de hak arama çalışmaları her zaman başarıyla sonuçlanmıştır. Bir gün Taksim de açılacak. Umarım hukuka uygun davranarak böyle bir bayramı yok saymaktan vazgeçerler. Saraçhane'de 5 yıldır halk ne dediyse o oldu, bugün de umarım öyle olur." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de! DİSK ile beraber Taksim'e yürüyor
Saraçhane\'de tansiyon yüksek! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Taksim\'e yürüyor

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Son Dakika Politika Saraçhane'de tansiyon yüksek! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Taksim'e yürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Muhamad Faeze: Ne gerek var 38 12 Yanıtla
    Ercan Karatas: Yürüyüş yapana çeyrek bedava :) 15 8
  • sehmus fatih: Brovakson yapmak bunların işi 22 10 Yanıtla
    Sener Senol: brovakson adamimi benim 1 1
  • Zafer musaboğlu: Son 1 ay içerisinde ?? ??İstanbul Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti, ??Antalya Akseki'de köpekler yaşlı kadını öldürdü, ?? Antalya'da teleferik faciası yaşandı, 1 kişi vefat etti yüzlerce insan mansur kaldı. ?? İstanbulda belediyenin kapatmadığı çukura düşen 5 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti ?? Ankarada yaşanan sel ve ankaranın alt yapısı adına yapılmayan hiç birşey 1 ay'da bunlar olduysa 4 yıl 11 ay'da neler olmaz ki 16 14 Yanıtla
    Buğra BALABAN: Son 20 yılı saysam sayfalar yetmez. İnsan içine çıkamazsın. Uza şimdi 15 7 mustafa sagdic: erzincan da ki maden faciasi da var 8 1
  • sehmus fatih: Ey chp sen 1998 2002 de shp döneminde niye taksimi açmadın? 16 9 Yanıtla
  • Murat Soylu: Hiç gereği olmayan bi iş yapıyosunuz. Durduk yere tansiyon yükselecek ortalık karışacak falan. Bence yanlış 13 8 Yanıtla
  • Ebubekir Ahmetoğlu: Siz polisle taksimi koruyorsanız diyor ya şaka mı nedir? La neyle koruyacaklar acaba asker mi insin meydana. Bos boş konuşuyor duyanda bişey anlatıyor sanacak. 10 4 Yanıtla
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