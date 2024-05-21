Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi

Son olarak A Milli Futbol Takımı'nda görev alan ve 8 aydır boşta olan Stefan Kuntz, ülkesine dönmeye hazırlanıyor.
Sky'ın haberine göre; Hamburg yönetimi, spor direktörü Jonas Boldt'un sözleşmesini feshetti ve bu görev için Kuntz ile anlaştı. 61 yaşındaki teknik adam da, Alman basınına yaptığı açıklamada Hamburg ile görüştüğünü doğruladı. Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg, 2023-24 sezonunu 58 puanla 4. sırada tamamlamıştı.
Stefan Kuntz daha önce Bochum'da sportif direktör olarak ve Kaiserslautern'de yönetim kurulu başkanı olarak çalışmıştı. Kuntz, Almanya U21 Milli Takımı'nda teknik direktör olarak başarılı bir dönemin ardından, son olarak 2021-2023 yılları arasında Türkiye Milli Takımı'na hocalık yapmıştı.
A Milli Futbol Takımı ile 20 maça çıkan Stefan Kuntz; 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak maç başına 1.95 puan ortalaması yakalamıştı.
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