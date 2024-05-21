Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun - Son Dakika
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Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edilmesine ünlü manken Tuğba Özay sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından İran'ın kurucu lideri Ayetullah Humeyni'nin resmini paylaşan Özay, "Bunlar için yas tutmak. Ateşleri bol olsun" ifadelerini kullandı.

21.05.2024 17:20
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Ünlü manken Tuğba Özay, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'de milli yas ilan edilmesine zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi. İran'ın kurucu lideri Ayetullah Humeyni'nin resmini sosyal medyada paylaşan Özay, "Bunlar için yas tutmak. Ateşleri bol olsun" notunu düştü.

Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

TÜRKİYE'DE MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi. Yas nedeniyle Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

"ATEŞLERİ BOL OLSUN"

Milli yas kararına ünlü manken Tuğba Özay'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından İran'ın kurucu lideri Ayetullah Humeyni'nin resmini paylaşan Özay, "Bunlar için yas tutmak. Ateşleri bol olsun." paylaşımında bulundu.

Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
Manken Tuğba Özay\'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Ümit Yurtsever: Ağzına sağlık 49 17 Yanıtla
    Çengelköylü: BİR VATAN SEVDALISI GELDİ GEÇTİ RAHMETLİ MUHSİN YAZICIOĞLU O MİLLİ YASI HAKETMEDİMİ??????? 39 2 Çengelköylü: BENİM AKLIMDAKİ SORU İŞARETİ İRAN CB NININ KAZASIYLA MUHSİN YAZICIOĞLUNUN KAZASI HEMEN HEMEN AYNI MUSİN YAZICIOĞLU ! T.C SINIRLARI İÇİNDE HELİKOPTER DÜŞTÜ ŞEHİD OLDU KAZA YERİNE 48 SAATTE ULAŞILDI İRAN C.B NİN KAZA YERİNİ YİNE TÜRK EKİPLERİ BİR KAÇ SAATTE TESPİT ETTİ BUNA ANLAM VEREMEDİM!!!!!!! 5 0
  • Mirac Gülaç: sen kendi ateşini düşün bence. çıplak vaziyette bile cehhenemi söyleyebiliyorsun. büyük cesaret 40 15 Yanıtla
    Mehmet Kurt: hayırdır hesap görme yetkisi mi aldın haşa Allah'tan... 16 7
  • Fatih Berk: Tuğba özay’a katılıyorum kendi insanına yaş ilan etmeyenler elin iranlısına yaş hemde milli yaş ilan ediyorlar kime sordunuz ki kafanıza göre yaş ilan ediyorsunuz 36 14 Yanıtla
  • Ufuk Temel: Boş yapmış neyse reklam reklamdır :o 19 22 Yanıtla
    Emir Kozcu: seni boşluğa birakiyorum 14 6
  • İshak Klein: Adamsın bacım!.. 28 12 Yanıtla
  • Cemal Tek: helal olsun 26 12 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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