TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti

Geniş Video İzle

TBMM'de CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili grup önerisi tartışılırken tansiyon bir anda yükseldi. Kürsüde konuştuğu sırada muhalefetten yükselen seslere tepki gösteren AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, "Önce dinle! Dinlersen anlatacağım." deyip parmak salladı. Tipioğlu, "Yiğitler otağı, vatan millet sevdalısı, serden geçtilerin yatağı Emniyet Teşkilatı'ndan size prim çıkmaz." ifadelerini kullandı.

21.05.2024 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Milletvekili Veysal Tipioğlu, bazı ülkelerdeki polis intiharlarıyla ilgili verileri paylaşırken muhalefet sıralarında tepki geldi. Tipioğlu, "Yapılan çalışmalar sonucunda ülkemizde yaşanan polis intiharları oranı Avrupa ülkelerinden azdır." dedi. Muhalefet sıralarına da tepki gösteren Tipioğlu "Emniyet Teşkilatı'ndan size prim çıkmaz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bugünkü oturumunda, CHP'nin verdiği polis intiharlarıyla ilgili grup önerisi ortalığı karıştırdı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, kürsüde intihar istatistiklerini okurken muhalefet sıralarından vekillerle atıştı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Meclis'te CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tartışılırken tansiyon yükseldi.

TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti

"HÜKÜMETLERİMİZ DÖNEMİNDE EMNİYET TEŞKİLATIMIZ DÜNYA STANDARTLARININ ÜZERİNE ÇIKTI"

AK Parti adına söz alan Veysal Tipioğlu, "AK Parti iktidara geldiğinde 189 bin olan personel sayısının ikiye katlanıp, araç, ekipman, kullandığı teknoloji ve silahlarla Emniyet teşkilatımız daha etkin, daha aktif, daha rahat hareket edebilen bir teşkilat haline getirdik. Hükümetlerimiz döneminde Emniyet Teşkilatımız dünya standartlarının üzerine çıkartılmış olup çoğu ülkelere eğitim verecek seviyeye gelmiştir. Bütün bunlar, Emniyet personelimizin günlük hayatlarını en iyi şekilde idame ettirebilmeleri, milletimize en güzel şekilde hizmet edebilmelerini sağlamak için yapılmaktadır ve yapılmaya da devam edecektir." dedi.

"TÜRKİYE'DE POLİS İNTİHAR ORANI 100 BİNDE 15.7"

Polis intiharlarıyla ilgili uluslararası verileri paylaşan Tipioğlu, "Dünya ülkeleri 2009-2018 yılları arasında Fransa'da 100 binde 34.92, Portekiz'de 100 binde 19.54, Avustralya'da 100 binde 16.1, ABD'de 100 binde 16, Türkiye'de 100 binde 15.7'dir." ifadelerini kullandı.

TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu

MECLİS'TE TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Polis intiharlarına ilişkin verilerin açıklanması üzerine muhalefet sıralarından gelen tepkilere öfkelenen AK Partili Tipioğlu, "Önce dinle! Dinlersen anlatacağım." şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZDEKİ POLİS İNTİHARLARI AVRUPA ÜLKELERİNDEN AZDIR"

Sözlerine devam eden Tipioğlu, "Yapılan çalışmalar sonucunda ülkemizde yaşanan polis intiharları oranı Avrupa ülkelerinden azdır. Ancak her bir polisimizin canının çok kıymetli olduğunu, tek bir canımızı bile kaybetmeyi kabul etmediğimizi üzülerek ifade etmek istiyorum." dedi.

TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu

"EMNİYET TEŞKİLATI'NDAN SİZE PRİM ÇIKMAZ"

Tipioğlu, "Gönül isterdi ki muhalefet partisi, bu verdikleri önergede samimi olsunlar. Bu yapılanlara gerçekten katkı sunma düşüncesi taşısınlar. Siyasi rant uğruna bunu yapmasınlar. Ama size bir tavsiyede bulunacağım; Yiğitler otağı, vatan millet sevdalısı, serden geçtilerin yatağı Emniyet Teşkilatı'ndan size prim çıkmaz." ifadeleriyle muhalefete tepki gösterdi.

AK Partili Tipioğlu, muhalefet partisine hitaben, "Siz sözde başka, özde başka olmaya devam ediyorsunuz. Bugün toplumun her kesiminde olabilecek bazı vakaları gerekçe göstererek, Emniyet Teşkilatımıza kara çalmaya çalışmak, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize şirin gözükmeye çalışmaktan öte başka bir şey değildir." dedi.

TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti

"SİZİN VERDİĞİNİZ ÖNERGE VE TAVSİYENİN GERÇEK OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Tipioğlu, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Güvenlik güçlerimizi şehit eden terör örgütleriyle arasına mesafe koyamayanlar, bu partilerle iş birliğini sorgulamayanlar, tam tersine onların kalbi kırılmasın diye ağızlarını açmayanlar sizlersiniz. Bunun yerine Emniyet Teşkilatımızın çalışma şartlarından dem vuranlar, 1 Mayıs'ta İstanbul'da polise taş atan, sopa atan, ortalığı yakıp yıkan terör sevicilerinin arkasında saf tuttunuz. Bu nedenle sizin verdiğiniz önergenin de, tavsiyenin de gerçek olmadığını biliyoruz. Sokakta hangi tarafta olduğunuzu bildiğimizden burada da sosyal medyada da değiştirmenize kanmıyoruz, kandıramayacaksınız."

TBMM\'de, CHP\'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Veysal Tipioğlu, Milletvekili, AK Parti, Tansiyon, Hükümet, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • kuzeyli baba: intihar her yerde oluyor sadece poliste degilki yahu geçen sene bizim fabrikadan bi eleman kendini e 5 otoyolunun kenarındaki ağaca astı intihar etti o zaman işçiler içinde genelge verin intihar arttı diye demem o ki her yerde intihar oluyor ki bu aralar çok yoğun olmaya başladı herkes hayattan bıkmış durumda ölsekte kurtulsak diyenler var çevremde malesef 1 15 Yanıtla
    Akın aksoy: Belli ki sen konudan epey uzaksın 10 0
  • Mehmetali Karatay: Zenginler kulübü toplanmış 1 0 Yanıtla
  • Cihan Ramazan: Polis sesini çıkarmıyor size ne? Vermeyin önerge falan. 0 1 Yanıtla

21:36 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK’ye sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK'ye sevk edildi
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
17:31 İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP’nin ekipmanlarına el koydu İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP'nin ekipmanlarına el koydu
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
20:19 TBMM’de, CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
19:57 Ne Messi ne de Ronaldo Arda Güler, artık 1 numara Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek
18:26 Bursa’da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 22:01:15. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement