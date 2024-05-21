Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor! Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti - Son Dakika
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Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor! Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Adana temsilcisinin tecrübeli futbolcusu Yusuf Erdoğan, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.

21.05.2024 18:33
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Trendyol Süper Lig'de mali anlamda zor günler geçiren Adana Demirspor'da son hafta öncesi beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Radyospor'un haberine göre Akdeniz temsilcisinde 31 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetti. Tecrübeli futbolcunun takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor! Yusuf Erdoğan, sözleşmesini feshetti

YILDIZLAR BİR BİR AYRILIYOR

Adana Demirspor'da sezon içerisinde de Belhanda ve Nani başta olmak birçok futbolcu ödeme sorunu nedeniyle kulüpten ayrılmıştı. Adana temsilcisinin İtalyan golcüsü Mario Balotelli de sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor! Yusuf Erdoğan, sözleşmesini feshetti

YUSUF'UN SEZON PERFORMANSI

Yusuf Erdoğan, bu sezon Adana Demirspor formasıyla tüm kulvarlarda 31'i ilk 11 olmak üzere 40 maçta süre buldu. 31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistle takımına 11 kez skor katkısı verdi.

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Son Dakika Spor Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor! Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor! Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti - Son Dakika
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