Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi

3.Sayfa

Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

Yerlikaya, raporun hazırlanma aşamasında kriminalin jandarmayla birlikte çalıştığını işaret ederek "Uzun sürecek bir süreci özveri ile kısa sürede tamamladık. Bundan sonrası yargıda." dedi.

Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı 'nın hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporunun cumartesi günü tamamlandığını, pazar günü de Başsavcılığa teslim edildiğini söyledi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili gizli tanığın ifadeleriyle bazı polislerin de ilişkili olduğunun ortaya çıkması sonrası yürütülen soruşturma hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlandığını ve savcılığa teslim edildiğini açıkladıç

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve 5 örgüt yöneticisi hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'kasten adam öldürme', 'nitelikli kasten adam öldürme', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli yağma', 'eziyet', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'suç üstlenme' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edilmişti.

Yurt dışına kaçan gizli tanık Serdar Sertçelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki polis müdürleriyle ilgili "kumpas" iddiaları sonrası çok sayıda kamu görevlisi gözaltına alınmış, soruşturmada aralarında 3 polisin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturmada "M7" kod adı ile gizli tanıklık yapan Sertçelik'in gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokrat isimlerinin neden dosyaya sokulmaya çalışıldığı gibi soruların yanıtları aranıyor.