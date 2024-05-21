Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanığın ifadelerinde adı geçen emniyet mensuplarıyla ilgili gelişmeyi duyurdu. Yerlikaya, polislerle ilgili müfettiş raporunun tamamlandığını ve savcılığa teslim edildiğini bildirdi.

21.05.2024 18:40
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili gizli tanığın ifadeleriyle bazı polislerin de ilişkili olduğunun ortaya çıkması sonrası yürütülen soruşturma hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlandığını ve savcılığa teslim edildiğini açıkladıç

"BUNDAN SONRASI YARGIDA"

Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporunun cumartesi günü tamamlandığını, pazar günü de Başsavcılığa teslim edildiğini söyledi.

Yerlikaya, raporun hazırlanma aşamasında kriminalin jandarmayla birlikte çalıştığını işaret ederek "Uzun sürecek bir süreci özveri ile kısa sürede tamamladık. Bundan sonrası yargıda." dedi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında adı geçen polislerle ilgili rapor savcılıkta

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve 5 örgüt yöneticisi hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'kasten adam öldürme', 'nitelikli kasten adam öldürme', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli yağma', 'eziyet', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'suç üstlenme' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edilmişti.

Yurt dışına kaçan gizli tanık Serdar Sertçelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki polis müdürleriyle ilgili "kumpas" iddiaları sonrası çok sayıda kamu görevlisi gözaltına alınmış, soruşturmada aralarında 3 polisin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturmada "M7" kod adı ile gizli tanıklık yapan Sertçelik'in gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokrat isimlerinin neden dosyaya sokulmaya çalışıldığı gibi soruların yanıtları aranıyor.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi

Ayhan Bora Kaplan, İçişleri Bakanı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Can Akçay: hayatım boyunca akpyi sevmedim ama bu adam çok büyük adam Allah razı olsun 18 2 Yanıtla
  • Tarık yücel: işin ucu süslü sülüye dayanır gibi. ben demiyorum kolu komşu diyor... 15 0 Yanıtla
    Emir Kozcu: :))) 0 0
  • sebahattin şentürk: Hayatım boyunca chp hiç sevmedim sevmem ama böyle adam çıkmadı içinden ondan sevmedim 4 4 Yanıtla
  • Yunus Durak: Platonun, niçin demokrasiden nefret ettiğini, en kötü rejmin demokrasi olduğunu yazmasını, hep eleştirmiştim ancak şu anda Platona hak veriyorum.. 1 0 Yanıtla
  • Osman Karagöz: Ben ikna oldum şahsen senelerdir dokunmadıkları adamı. eliyle koymuş gibi operasyon yapmalarına ;) 0 0 Yanıtla

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