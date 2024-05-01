KYK Yurdunda Yemek Skandalı: Vidalar ve Haşereler İçinde Yemekler - Son Dakika
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KYK Yurdunda Yemek Skandalı: Vidalar ve Haşereler İçinde Yemekler

KYK Yurdunda Yemek Skandalı: Vidalar ve Haşereler İçinde Yemekler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir KYK yurdunda çekilen fotoğraflar, yemekhanede çıkan skandalı ortaya çıkardı. Üniversite öğrencilerinin paylaştığı fotoğraflarda, yemeklerin içinde vidalar, kıl, kurt ve salyangozlar görülüyor. Skandal, kamuoyunda büyük infiale neden olurken, KYK yurduyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

01.05.2024 10:46  Güncelleme: 11:03
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Bir dönem asansör kazalarıyla gündeme gelen KYK yurtlarıyla ilgili skandal bir iddia daha ortaya atıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir KYK yurdunda kalan kız öğrenci, yemekhaneden fotoğraflar paylaştı. Yurtta çıkan yemeklerden yıllardır muzdarip olduklarını ifade eden üniversite öğrencisi, yemeklerden sürekli kıl, tüy gibi maddeler çıktığını söyledi.

Üniversite yurdunda infial yaratan görüntü! Ekmekten vida, sulu yemekten kıl ve salyangoz çıktı

YEMEKLERDEN NELER ÇIKTI NELER

Paylaşılan fotoğraflarda yemekhanede verilen ekmeklerin içinden vida, sulu yemeklerin içindense kıl, kurt ve salyangozların çıktığı görülüyor. Yetkililerden yardım isteyen öğrenci, "Yönetime pek çok kez şikayette bulunmamıza rağmen hiçbir gelişme yaşanmamakla birlikte 'İstediğiniz yere şikayet edin bana bir şey olmaz' gibi laubali tartışmalar yaşandı. Yemekhanede yemek yiyemiyoruz, bütçemiz de her gün dışarıdan yemek yemeye el vermiyor. Bu mesajı yayınlayarak bize yardımcı olacağınıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Üniversite yurdunda infial yaratan görüntü! Ekmekten vida, sulu yemekten kıl ve salyangoz çıktı
Üniversite yurdunda infial yaratan görüntü! Ekmekten vida, sulu yemekten kıl ve salyangoz çıktı


Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KYK Yurdunda Yemek Skandalı: Vidalar ve Haşereler İçinde Yemekler - Son Dakika

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