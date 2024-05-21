Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi - Son Dakika
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Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi

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Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, kulübün Youtube hesabından derbi zaferinin hikayesini paylaştı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve teknik direktör İsmail'in Kartal'ın maç öncesi ve sonrasında yaptığı ateşleyici konuşmalar dikkat çekti.

21.05.2024 20:30
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Sarı-lacivertli takım, bu zaferin hikayesini Fenerbahçe Youtube hesabından paylaştı.

Kamp günü, maç öncesi, devre arası ve maç sonrası yapılan konuşmalar şu şekilde;

KAMP GÜNÜ

İsmail Kartal: "Yarın orada alacağımız 3 puan tarih boyunca, yaşadıkları sürece o 3 puanın acısını üzerinden atamayacaklar. Uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak bir sonuç olacak onlar için. Bir çöküş, bir üzüntü..."

Ali Koç: "Şampiyonluğu kutlama planlarını iptal etmemiz bir Fenerbahçe taraftarı için şampiyonluk kadar önemlidir.

MAÇ ÖNCESİ

İsmail Kartal: "Bugün hesap kesme günü, bunu unutmayın! Buraya bunu herkese göstermeye geldik. Sözün bittiği yerdeyiz, son sözü siz söyleyeceksiniz."

Olaylı derbide neler oldu? Fenerbahçe, yaşananları saniye saniye paylaştı

DEVRE ARASI

İsmail Kartal: "1 kişi eksiğiz. Oyundan atılan arkadaşınız için de oynayacaksınız. 10 kişi bile oynasak bunlardan ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Onları 10 kişi bile yenebiliriz. Yeter ki kendimize güvenelim. Bugün burada neler olduğunu herkes görüyor. Herkese en güzel cevabı ikinci 45 dakikada vereceğiz."

Olaylı derbide neler oldu? Fenerbahçe, yaşananları saniye saniye paylaştı

MAÇ SONU

İsmail Kartal: "Herkese bu takımın ne kadar büyük olduğunu gösterdiniz. Bütün ittifakları ve oyunları bozduk. Tarihi bir ve bu gece tarih yazdınız."

Ali Koç: "Sizinle gurur duyuyorum. Aferin size! Onların partilerini iptal ettiniz."

Ali Koç ve İsmail Kartal\'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi

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Son Dakika Spor Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Emre Turanlı: boşuna uğraşmayın hem Galatasaray şampiyon olacak ,hem de Aziz Yıldırım başkan olacak...bu kadar kotu seçim kampanyası yürütülmez ve Ali Koç. 43 28 Yanıtla
  • mert tr: hayale devam seneye 5inci yildizi takariz sizde aglamaya devam edersiniz . En azindan senelerce bu galibiyete sevenirsiniz?? 30 28 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi: GS bu panikle Konya'ya da yenilir gibi... 24 16 Yanıtla
  • Çağatay Kurt: Muslera ya net faul yapılarak atılan golle kazanmak ancak size yakışır 13 26 Yanıtla
    Mustafa ÇIKRIKCI: Muslerayı ittiğinde top oyunda değildi.futbolu izlemekle yetinmeyin öğrenin biraz 12 3
  • mustafa sagdic: fanatik bir feberbahceli olarak bu durumu kabul etmiyorum. sampiyonluk istiyorum 19 9 Yanıtla
    Çağatay Kurt: :))) çok beklersin 12 8
  • Galatasaray Spor kulübü: Baba parasıda bi yere kadar Alicik olmuyor senden başkan 17 7 Yanıtla
  • Aydın şimşek: Galatasaray Şampiyon olduğu hafta da güzel bir klip bekliyorum civcivler… 14 9 Yanıtla
  • Yavuz Yilmaz: Ders alana verilir ders alacağına ona buna etek açıp puan için çamurluk yapana değil fener çok güzzel bir örnek verdi helal olsun sana fener 14 8 Yanıtla
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