Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma

Politika

"Ankara\'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil"

Özgür Özel ve İmamoğlu DİSK ile beraber yürüyüşe geçti

CHP ve DİSK'in 1 Mayıs için yürüyüş kararı alması sonrasında İstanbul Valiliği, Taksim'i 42 bin polisle kutlamalara kapatması sonrasında Saraçhane'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

KEMERİ AŞIP TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEDİLER

Siyasi partiler ve sendikaların Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri'ne kurulan barikatı aşarak Taksim'e yürümek istemesine polis ekipleri engel oldu.

POLİSLERE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye İşçi Partisi üyeleri yürüdüğü sırada polis müdahalesiyle karşılaştı. Kortejin içerisinde olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve Milletvekili Erkan Baş, polislere tepki gösterdi.

KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Korteji korumaya çalışan Baş'ın "Bana bağırma" sözleriyle tepki gösterdiği polis "Sana bağıran kim?" yanıtını verdi. Yaşanan tartışma bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.