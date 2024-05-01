CHP ve DİSK'in 1 Mayıs için yürüyüş kararı alması sonrasında İstanbul Valiliği, Taksim'i 42 bin polisle kutlamalara kapatması sonrasında Saraçhane'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.
Siyasi partiler ve sendikaların Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri'ne kurulan barikatı aşarak Taksim'e yürümek istemesine polis ekipleri engel oldu.
Türkiye İşçi Partisi üyeleri yürüdüğü sırada polis müdahalesiyle karşılaştı. Kortejin içerisinde olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve Milletvekili Erkan Baş, polislere tepki gösterdi.
Korteji korumaya çalışan Baş'ın "Bana bağırma" sözleriyle tepki gösterdiği polis "Sana bağıran kim?" yanıtını verdi. Yaşanan tartışma bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Son Dakika › Politika › Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma - Son Dakika
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