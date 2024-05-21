İsrail, Al Jazeera'ya hizmet sağlayan AP'nin canlı yayın ekipmanlarına el koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Al Jazeera'ya hizmet sağlayan AP'nin canlı yayın ekipmanlarına el koydu

İsrail, Al Jazeera\'ya hizmet sağlayan AP\'nin canlı yayın ekipmanlarına el koydu

İsrail makamları, yeni medya yasasını gerekçe göstererek Al Jazeera televizyonuna hizmet sağlayan ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) Gazze Şeridi sınırındaki canlı yayın ekipmanlarına el koydu. İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri, AP'nin canlı yayın hizmeti sağladığı ekibin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koydu. İsrailli yetkililer, Al Jazeera'ya canlı yayın hizmeti sağladığı gerekçesiyle AP'ye bu adımı attıklarını belirtti. AP yetkilileri ise İsrail hükümetini kınayarak ekipmanlarının geri verilmesini talep etti.

21.05.2024 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail makamları, yeni medya yasasını gerekçe göstererek Al Jazeera televizyonuna hizmet sağlayan ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) Gazze Şeridi sınırındaki canlı yayın ekipmanlarına el koydu.

AP'nin haberine göre, İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koydu.

İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtildi.

AP Uluslararası Kurumsal İletişim Direktör Yardımcısı Lauren Easton, şunları kaydetti:

"Uzun süredir Gazze Şeridi'ne ilişkin durumu gösteren canlı yayınımızı İsrail hükümetinin kapatma ve ekipmanımıza el koyma adımını en güçlü biçimde kınıyoruz. Bu yayının kapatılması, yayının içeriği değil bilakis İsrail hükümetinin yeni yayın yasasını suistimal etmesinden kaynaklanıyor. İsrail makamlarından ekipmanımızı bir an önce geri teslim etmesini ve bu görsel gazetecilik yayınımızın dünya genelinde binlerce abonemize yeniden sağlanmasını talep ediyoruz."

İletişim Bakanı el koyma olayını savundu

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ordu radyosuna yaptığı açıklamada, haber ajansının ekibinin Sderot kentinde bir evden Gazze'yi görüntülediğini belirterek, "AP'den Al Jazeera'ye yayınlarını kesmesini istedik ancak bunu reddettiler. Ekipmanlarına hükümetin onayladığı emirler doğrultusunda el konuldu." ifadesini kullandı.

Al Jazeera'nin İsrail'deki faaliyetleri yasaklanmıştı

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden 5 Mayıs'ta yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu "Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması" teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı." ifadesini kullanmıştı.

Karar kapsamında Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engelinin getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.

İsrail makamları, Al Jazeera'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basarak buradaki tüm ekipmanlara el koymuştu.

Kaynak: AA

Associated Press, Hükümet, İsrail, Gazze, Uluslararası, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Al Jazeera'ya hizmet sağlayan AP'nin canlı yayın ekipmanlarına el koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Reisi’nin helikopteri nasıl bulundu Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
16:00 İki hemşire iki sır ölüm Ortak noktaları aynı doktor çıktı İki hemşire iki sır ölüm! Ortak noktaları aynı doktor çıktı
15:31 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
17:20 Manken Tuğba Özay’dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
17:17 Gençlerin işi çok zor Montella’dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması Gençlerin işi çok zor! Montella'dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması
16:29 Kitapyurdu’nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi
16:23 Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı
16:09 Yapı Kredi Bankası satılıyor mu Koç Holding’den açıklama var Yapı Kredi Bankası satılıyor mu? Koç Holding'den açıklama var
15:53 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama
15:44 Özel’in, “Kriminal bakan“ sözlerine Soylu’dan yanıt gecikmedi Özel'in, "Kriminal bakan" sözlerine Soylu'dan yanıt gecikmedi
15:33 Aynı gruptayız Portekiz’in EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 18:43:02. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Al Jazeera'ya hizmet sağlayan AP'nin canlı yayın ekipmanlarına el koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement