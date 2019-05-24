Son Dakika Haberleri: Şempanzeler Kaplumbağa Yerken Kameraya Yakalandı!

Şempanzeler Kaplumbağa Yerken Kameraya Yakalandı!

12 saat önce

Kaplumbağa eti, lezzetliydi ki nesil tükenmesine karşı bazı türleri yemeye yönlendirdi. Orta Afrika'daki Loango Ulusal Parkı'nda bir grup şempanze, ilk kez ağaçlara tırmanıp kaplumbağa yerken görüntülendi.

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Osnabruck Üniversitesi ve Almanya'daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, Temmuz 2016 ile Mayıs 2018 arasında Rekambo şempanze topluluğundaki bir davranışı tespit ettiler.
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Loango Ulusal Parkı'nda bir grup şempanzenin, ağaçlara tırmanmadan önce atıştırmak için sürüngenlerin kabuklarını nasıl parçaladıklarını ilk kez görüntüledi.
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Araştırmacılar, şempanzelerin avlamada kullandığı tekniğin 'büyük ve esnek bilişsel gelişimleri için daha fazla destek sağladığını, ilk kez kaplumbağa avladıklarının görüldüğü söyledi.
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Şempanze bir kaplumbağa bulduğunda, onu alır ve ağaç gövdesi gibi sert bir yüzeye sırtındaki sert kabuk ve daha yumuşak olan alt tarafına vurmaya başlar. Kaplumbağa açıldıktan sonra, şempanze onu yemek için bir ağaca tırmanır.
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Bir keresinde, grubun alfa erkeği yarım kaplumbağa yedi, sonra kalanı bir ağacın çatalına sıkıştırdı ve yakındaki bir yuvada gece boyunca uyudu. Sonra ertesi gün oraya geri döndü ve kalan kaplumbağayı yedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 12:25 
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