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Sinop'ta Akliman Sahili'nde Ölü Caretta Caretta Bulundu - Son Dakika
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Sinop'ta Akliman Sahili'nde Ölü Caretta Caretta Bulundu

Sinop'un Akliman Sahili'nde nesli tükenmekte olan caretta caretta türünden bir ölü deniz kaplumbağası bulundu. Bulunan kaplumbağa, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından incelenmek üzere alındı. Bulunan caretta carettanın Karadeniz bölgesinde nasıl ve ne şartlarda olduğu ise henüz belirlenemedi.

Sinop\'ta Akliman Sahili\'nde Ölü Caretta Caretta Bulundu
27.12.2023 - 17:52,
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SİNOP't'un Akliman Sahili'nde ölü caretta caretta bulundu.

Dünyada nesli tükenmekte olan türler arasında bulunan caretta caretta, Sinop'un Akliman Sahili'nde görüldü. Bir vatandaş tarafından bulunan ve ölü olduğu tespit edilen caretta caretta, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından alınarak inceleme yapılmak üzere götürüldü.

Atilla Korkmaz, "Bugün sahile geçtim. Doğada gezinti yapmak istedim ve sahile doğru yürümeye başladım. O esnada kumun içerisinde bir cisim fark ettim. Yaklaştım baktım ve büyük bir kaplumbağa başı gibi olduğunu gördüm. Etrafını kazdım ve emin olmamakla birlikte caretta caretta olduğunu anladım.  Daha sonra 112'yi aradım ve gelen ekiple birlikte tespit yaptık. Fakat kimsenin anlamadığı, bu caretta carettanın Karadeniz bölgesinde nasıl ve ne şartlarda geldiğiydi. Yetkililer, ölümünün neden olduğunu tespit etmek için alıp götürdüler" dedi.

Kaynak: DHA
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