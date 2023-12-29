İtalya\'da Tedavi Gören Kaplumbağa Kemer\'de Mahsur Kaldı

İtalya'da gemi çarpmasıyla yaralanıp tedavi gördükten sonra üzerine takılan etiketle denize bırakılan "caretta caretta", Kemer'de girdiği derede su seviyesinin düşmesiyle mahsur kaldı. DEKAMER ekiplerinin kurtardığı "caretta caretta" tekrar denizle buluşturuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 25 Aralık'ta "Alo 177 Yangın İhbar Hattı"na yapılan ihbar sonucu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğüne bağlı Kemer Milli Park Şefliği ekiplerince Kemer'de balıkçı barınağı olarak kullanılan derede deniz kaplumbağası tespit edildi.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkilileri kafasında şekil bozukluğu bulunan kaplumbağanın sağlıklı olduğunu, vücudundaki etiketten daha önce İtalya'da tedavi gördüğünü belirledi.

Deniz kaplumbağasının yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu dere içine girdiği, daha sonra su seviyesinin düşmesiyle derede mahsur kalarak denize ulaşamadığı anlaşıldı.

DEKAMER yetkilileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ile Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri deniz kaplumbağasını dereden çıkartarak, insan yoğunluğu olmayan bir noktadan sahile bıraktı. Kısa bir yürüyüşle denize ulaşan deniz kaplumbağası, kendini suya bırakarak gözden kayboldu.

Ayrıca DEKAMER, deniz kaplumbağasının İtalya'da tedavi gördüğünün tespit edilmesiyle CRTM (Centro Recupero Tartarughe Marine) ekiplerine bildirimde bulundu.

İtalya'daki ekipler, kaplumbağanın 2022'nin Aralık ayında gemi çarpması sonucu yaralanarak ülkede 7 ay tedavi gördüğü, daha sonra sağ ön yüzgecine takılan etiketle denize geri bırakıldığı bilgisini verdi.

İtalya'dan Türkiye'deki ekiplere teşekkür

İtalya'daki merkez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Türkiye'deki ekiplere teşekkür ederek, "Türkiye bizimle iletişime geçti çünkü yanlış yola sapıp nehre giren bu kaplumbağayı bulmuşlardı. Etiket sayesinde ikinci kez bulunan deniz kaplumbağasının 'tıbbi kaydının' tüm Akdeniz'de takibi mümkün oluyor, böylece operatörlerin geçmişini bilen örneğe müdahale etmelerine olanak sağlanıyor. 5 ayda 1500 kilometrenin üzerinde yüzdü. Bu kaplumbağa, onlara yeni bir optimal sağlık durumu kazandırmak için yaptığımız sıkı çalışmanın başarılı olduğunun bir göstergesi. Bu kadar yolu seyahat edebilmek için fiziksel durumunun gerçekten birinci sınıf olması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

DKMP Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, deniz kaplumbağalarının korunması maksadıyla 20 önemli alanda deniz kaplumbağaları yuvalama alanı belirlendi. Bu alanların 14'ü DKMP Genel Müdürlüğünce; Özel Çevre Koruma alanlarıysa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca korunuyor.