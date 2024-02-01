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Muğla'nın Datça ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu

Muğla\'nın Datça ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinin Karaköy Mahallesi Liman mevkisinde sahile vurmuş bir ölü caretta caretta bulundu. Vatandaşlar tarafından fark edilen ölü kaplumbağa, yetkililer tarafından öldüğü tespit edildikten sonra belediye ekipleri tarafından sahilden alınarak götürüldü.

01.02.2024 15:37  Güncelleme: 15:38
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Muğla'nın Datça ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.

Karaköy Mahallesi Liman mevkisinde vatandaşlar, nesli tükenme tehdidi altındaki bir caretta carettanın kıyıda hareketsiz durduğu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen yetkililer, su kaplumbağasının öldüğünü belirledi.

Ölü kaplumbağa, belediye ekibince sahilden alınarak götürüldü.

Kaynak: AA

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