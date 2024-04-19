Kırklareli\'nde Jandarma Ekipleri Kaplumbağaları Doğal Yaşam Alanına Bıraktı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri karayolu üzerindeki kaplumbağaları doğal yaşam alanına bıraktı.
İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri, Kavaklı beldesi yakınlarında devriye faaliyetlerini sürdürürken karayolunda 2 kaplumbağa olduğunu fark etti.
Ekipler kaplumbağaları yol üzerinden alarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası seçilen muhtarlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Palancıoğlu, Melikgazi için hizmet ve yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirtti ve muhtarların önemine vurgu yaparak iş birliği çağrısında bulundu. Muhtarların talep ve önerileri de dinlendi.
Karabük'teki MARZİNC fabrikasında çalışan DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'na üye işçiler, 2023-2025 dönemi toplu sözleşmendeki haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, işçilere destek vererek, toplu iş sözleşmesindeki eksikliklerin giderilmesini istedi.
Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında, Olympiakos kalecisi Kostas Tzolakis, Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci'nin penaltılarını kurtardı. Tzolakis'in penaltı atışları öncesinde su şişesindeki kağıda bakarak hareket ettiği görüntülendi. Olympiakos, penaltı atışları sonrası Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Yahyalı'daki 41 mahalle muhtarı, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçilen Esat Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Esat Öztürk, ziyaret sırasında mahalle muhtarlarına teşekkür ederek, mahallelerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde yaklaşacaklarını belirtti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Tanzanya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasında yıllık 1 milyar dolarlık ticaret hedefinin belirlendiğini açıkladı. Bolat, tarım, sanayi, tekstil-giyim, ilaç gibi sektörlerde önemli fırsatlar bulunduğunu ve geçen yıl 350 milyon dolar olan ticaret hacminin hedefe ulaşabileceğini belirtti.
Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlarla bir araya gelerek vatandaşların huzur ve refahını sağlamak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti. Arıbaş, muhtarlardan narkotik ve güvenlikle ilgili her konuyu 112'ye bildirmelerini ve NARKOALAN uygulamalarını izlemelerini beklediklerini ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından düzenlenen Savunma Muhabirliği eğitimi, Milli Savunma Bakanlığı'nda başladı. Eğitim, savunma alanındaki faaliyetlerin kamuoyuna aktarılması ve bilgi alışverişinin etkinliğinin artırılması amacıyla düzenlenmektedir.
Gümüşhane ve Trabzon arasındaki Yeni Zigana Tüneli'nde meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tünel duvarına çarptı ve hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen 'İngilizce Bilgi Kültür Yarışması'nda 33 okul yarıştı. Yarışma, öğrencilerin yabancı dil öğrenmeye teşvik edilmesi, takım ruhunun geliştirilmesi ve etkileşimin arttırılması amacıyla gerçekleştirildi. Finalde dereceye giren 4 okul belirlendi ve etkinliği İlçe Milli Eğitim Müdürü ve diğer yetkililer izledi.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yapılan bir işyerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 ton 950 gram sahte markalı deterjan ve 66 bin 430 çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
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