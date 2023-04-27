Sırtında şimdiye kadar görülmemiş bir yumruyla dünyaya gelen çocuğa "Kaplumbağa" lakabını taktılar

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Amerika Florida'da 19 aylık olan erkek çocuğu olan James McCallum, Ağustos 2021 tarihinde sırtında küçük üzerinde kabuk bulunan küçük bir yumru ile dünyaya geldi. Annesi önce topağın doğum lekesi olduğunu sandı fakat James büyüdükçe sırtındaki yumru da büyüdü.

KAPLUMBAĞA LAKABINI TAKTILAR

Sırtının büyük kısmını kaplayan kabuklu topak nedeniyle herkes James'e gerçek kaplumbağa lakabını taktı. Annesinin doktora götürdüğü James'ehatalı pigment hücresi gelişimi nedeniyle iyi huylu malformasyonların oluşmasına neden olan dev konjenital melanositik nevüs teşhisi kondu.

SIRT ÜSTÜ YATMAYA BAŞLADI

Sırtındaki topak ve kabuk nedeniyle sırt üstü yatamayan James, Şubat ve Mayıs 2022 tarihlerinde geçirdiği operasyon sonrası sırt üstü yatmaya başladı.

JAMES ŞİMDİ DAHA MUTLU

Doktorlar, ameliyatla aldıkları topak ve kabuğun yerini, vücudun başka bölgesinden alınan deri ile örttü. James'in annesi Kaitlyn, operasyon sonrası çocuklarının çok daha mutlu ve sağlıklı olduğunu söyleyerek doktorlara teşekkür etti.