Sırtında şimdiye kadar görülmemiş bir yumruyla dünyaya gelen çocuğa "Kaplumbağa" lakabını taktılar - Son Dakika
Üye Girişi

Sırtında şimdiye kadar görülmemiş bir yumruyla dünyaya gelen çocuğa "Kaplumbağa" lakabını taktılar

27.04.2023 11:03

Amerika'da dünyaya gözlerini açan James McCallum isimli bebeğe sırtında bulunan yumru sebebiyle "Kaplumbağa" lakabı takıldı. Küçük James, başarılı bir ameliyatın ardından sırtındaki yumrudan kurtuldu.

Amerika Florida'da 19 aylık olan erkek çocuğu olan James McCallum, Ağustos 2021 tarihinde sırtında küçük üzerinde kabuk bulunan küçük bir yumru ile dünyaya geldi. Annesi önce topağın doğum lekesi olduğunu sandı fakat James büyüdükçe sırtındaki yumru da büyüdü.

KAPLUMBAĞA LAKABINI TAKTILAR

Sırtının büyük kısmını kaplayan kabuklu topak nedeniyle herkes James'e gerçek kaplumbağa lakabını taktı. Annesinin doktora götürdüğü James'ehatalı pigment hücresi gelişimi nedeniyle iyi huylu malformasyonların oluşmasına neden olan dev konjenital melanositik nevüs teşhisi kondu.

Küçük çocuk sırtında şimdiye dek görülmemiş yumruyla dünyaya geldi! 'Kaplumbağa' lakabını taktılar

SIRT ÜSTÜ YATMAYA BAŞLADI

Sırtındaki topak ve kabuk nedeniyle sırt üstü yatamayan James, Şubat ve Mayıs 2022 tarihlerinde geçirdiği operasyon sonrası sırt üstü yatmaya başladı.

Küçük çocuk sırtında şimdiye dek görülmemiş yumruyla dünyaya geldi! 'Kaplumbağa' lakabını taktılar

JAMES ŞİMDİ DAHA MUTLU

Doktorlar, ameliyatla aldıkları topak ve kabuğun yerini, vücudun başka bölgesinden alınan deri ile örttü. James'in annesi Kaitlyn, operasyon sonrası çocuklarının çok daha mutlu ve sağlıklı olduğunu söyleyerek doktorlara teşekkür etti.

Küçük çocuk sırtında şimdiye dek görülmemiş yumruyla dünyaya geldi! 'Kaplumbağa' lakabını taktılar
YORUMLAR
500
Küçük çocuk sırtında şimdiye dek görülmemiş yumruyla dünyaya geldi! 'Kaplumbağa' lakabını taktılar Küçük çocuk sırtında şimdiye dek görülmemiş yumruyla dünyaya geldi! 'Kaplumbağa' lakabını taktılar

Florida, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sırtında şimdiye kadar görülmemiş bir yumruyla dünyaya gelen çocuğa 'Kaplumbağa' lakabını taktılar - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye kapı araladı
11:37 Metroda oluşan yoğunluğu katılmak istemeyen vatandaş, yürüyen merdivenlere ters yönden binerek kalabalıktan kaçmaya çalıştı
11:30 Kaşlarıyla herkesin diline düşen Mert Ramazan Demir, anlattığı anısıyla tebessüm ettirdi: Kaşlarımı makinayla kestim, sonra da dua ettim
11:26 Söyledikleri taraftarı bile şaşırttı! Fenerbahçe'de Sergen Yalçın dönemi mi başlıyor?
11:13 Metrodaki kalabalığa girmek istemeyen vatandaş, yürüyen merdivenlere ters yönden bindi
11:08 Kaşlarıyla alay konusu olan Mert Ramazan Demir, anısıyla herkesi güldürdü: Kaşlarımı makinayla kestim, sonra da dua ettim
11:04 Türklerin rahat oy kullanabilmesi için ek sandık kurulmasına Almanya'dan ret cevabı geldi
10:57 Sırtında şimdiye kadar görülmemiş bir yumruyla dünyaya gelen çocuğa "Kaplumbağa" lakabını taktılar
10:50 Nusret Gökçe, çalışanları tarafından ayrımcılık ve dekolteli giyinme zorunluluğu iddiaları nedeniyle mahkemelik oldu
10:48 Memleket Partisi'nin milletvekili adayı, "AK Parti'nin ekmeğine yağ sürülüyor" diyerek istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2023 11:48:07. #1.13#
SON DAKİKA: Sırtında şimdiye kadar görülmemiş bir yumruyla dünyaya gelen çocuğa "Kaplumbağa" lakabını taktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement