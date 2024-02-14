Amasya'da İlkokulda Canlandırma ile Görsel Sanatlar Dersi - Son Dakika
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Amasya'da İlkokulda Canlandırma ile Görsel Sanatlar Dersi

Amasya\'da İlkokulda Canlandırma ile Görsel Sanatlar Dersi

Amasya'da bulunan Fatih İlkokulu'nda, serbest etkinlikler ve görsel sanatlar dersi canlandırma tekniği ile işleniyor. Sınıf öğretmeni Zeynep Bağcı, öğrencilere farklı etkinliklerle dersi öğretmeyi amaçladığını belirtti. Öğrencilerden Semih Çapkınoğlu, Osman Hamdi Bey'in eseri 'Kaplumbağa Terbiyecisi'ni sınıfta canlandırarak dersi daha kolay öğrendiklerini ifade etti.

14.02.2024 17:05  Güncelleme: 17:09
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Amasya'da bir ilkokulda serbest etkinlikler ve görsel sanatlar dersi, canlandırma ile yapılıyor.

Fatih İlkokulu 1/C sınıfı öğretmeni Zeynep Bağcı, serbest etkinlikler ve görsel sanatlar dersinde, dersleri görsellik üzerine işliyor.

Sınıf öğrencilerinden Semih Çapkınoğlu, bu kapsamda Osman Hamdi Bey'in eseri "Kaplumbağa terbiyecisi"ni sınıfta canlandırdı.

Bağcı, AA muhabirine, çocuklara farklı etkinliklerle dersi öğreterek kalıcı öğrenmelerini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Görsel sanatlar dersinde bir sürecin olduğunu, bu sürecin içinde de bir ürün ortaya çıkarmak gerektiği anlatan Bağcı, "Öğrencilerime resim yapmaktan daha öte farklı bir etkinlik yapıp, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Osman Hamdi Bey'in 'Kaplumbağa terbiyecisi' ile başladık. Çocuklarıma, 'Osman Hamdi Bey bir ressamdı, bir arkeologdu' diyebilirdim ama yaş seviyesi birinci sınıf olduğu için çocuklarımın seviyesine hitap edebilmek için bir canlandırma tekniği kullanmak istedim." dedi.

Kaplumbağa terbiyecisini figürünü canlandıran Çapkınoğlu ise dersi bu şekilde daha kolay öğrendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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