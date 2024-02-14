Amasya\'da İlkokulda Canlandırma ile Görsel Sanatlar Dersi

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Amasya'da bir ilkokulda serbest etkinlikler ve görsel sanatlar dersi, canlandırma ile yapılıyor.

Fatih İlkokulu 1/C sınıfı öğretmeni Zeynep Bağcı, serbest etkinlikler ve görsel sanatlar dersinde, dersleri görsellik üzerine işliyor.

Sınıf öğrencilerinden Semih Çapkınoğlu, bu kapsamda Osman Hamdi Bey'in eseri "Kaplumbağa terbiyecisi"ni sınıfta canlandırdı.

Bağcı, AA muhabirine, çocuklara farklı etkinliklerle dersi öğreterek kalıcı öğrenmelerini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Görsel sanatlar dersinde bir sürecin olduğunu, bu sürecin içinde de bir ürün ortaya çıkarmak gerektiği anlatan Bağcı, "Öğrencilerime resim yapmaktan daha öte farklı bir etkinlik yapıp, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Osman Hamdi Bey'in 'Kaplumbağa terbiyecisi' ile başladık. Çocuklarıma, 'Osman Hamdi Bey bir ressamdı, bir arkeologdu' diyebilirdim ama yaş seviyesi birinci sınıf olduğu için çocuklarımın seviyesine hitap edebilmek için bir canlandırma tekniği kullanmak istedim." dedi.

Kaplumbağa terbiyecisini figürünü canlandıran Çapkınoğlu ise dersi bu şekilde daha kolay öğrendiklerini kaydetti.