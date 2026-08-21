Ağrı Stadyumu Yenileniyor

Ağrı'da spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar devam ederken, kentin önemli spor tesislerinden Vali Lütfi Yiyenoğlu Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başlatıldı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle tribünlerin modernize edilmesine ağırlık veriliyor. Yenileme çalışmalarıyla stadyumun mevcut fiziki şartlarının iyileştirilmesi, seyirci konforunun artırılması ve tesisin daha modern bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ile birlikte stadyumda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaların geldiği aşama hakkında yetkililerden bilgi alan Çelebi, yenileme sürecinde yapılacak düzenlemeleri değerlendirdi. Proje kapsamında tribünlerin daha modern ve konforlu hale getirilmesinin yanı sıra engelli vatandaşların stadyuma erişimini kolaylaştıracak alanların oluşturulması ve tesisin altyapısının güçlendirilmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Vali Lütfi Yiyenoğlu Şehir Stadyumu'nun hem müsabakalara gelen taraftarlara hem de sporculara daha nitelikli imkanlar sunması amaçlanıyor.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ağrı Vali Lütfi Yiyenoğlu Şehir Stadyumumuzda tribün modernizasyon çalışmalarımız başladı. Spor Hizmetleri Müdürümüz Cemil Budak ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek sürece ilişkin bilgi aldık. Yenileme tamamlandığında stadyumumuz modern ve konforlu tribünlere, engelli dostu erişim alanlarına ve güçlendirilmiş modern bir altyapıya kavuşacak. Amacımız Ağrı'mıza ve sporseverlerimize yakışan, vatandaşlarımızın müsabakaları güvenli ve konforlu bir ortamda takip edebileceği bir stadyumu en kısa sürede hazır hale getirmek. Spor tesislerimizin standartlarını yükseltmeye ve gençlerimize daha iyi imkanlar sunmaya devam edeceğiz.”

Haber: Servet Arslan