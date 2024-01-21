168 yıllık pilavcı dükkanı 'Barbar'ına kavuştu

Trabzon'un tarihi pilavcısının maskotu olan kayıp papağan 'Barbar' 3 kilometre uzaklıktaki bir mahallede bulundu

TRABZON - Trabzon'da yaşayan Arda Kalkanoğlu, kayıp papağanını her yerde aradı, sonunda sosyal medya aracılığıyla 3 kilometre uzaklıktaki bir mahallede buldu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 168 yıllık serüveninin bulunduğu Tarihi Kalkanoğlu Pilavcısı'nın 5. kuşak temsilcisi Arda Kalkanoğlu'nun 3 ay önce sahiplendiği 6 aylık papağan dükkanın adeta maskotu haline geldi. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgisini çeken pilav dükkanında sahibinin omuzundan bir an bile olsun ayrılmayan 'Barbaros' isimli papağan iş yerinin bulunduğu Pazarkapı mahallesinde kayboldu. Arda Kalkanoğlu, yeğenleri ile birlikte sokak sokak dolaşarak papağanı bulmaya çalıştı. Şehrin değişik mahallerini gezmenin yanı sıra sosyal medyada da paylaşımlar yapan Kalkanoğlu, 3 kilometre uzaklıktaki Yenimahalle'de kayıp papağanını buldu. Kalkanoğlu, mahalle sakinleri tarafından bulunan papağanına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

'Barbaros' isimli papağınını çok sevdiğini belirten Arda Kalkanoğlu, papağanı ile birlikte uyuduğunu söyledi. 3 ay önce papağanı sahiplendiğini kaydeden Kalkanoğlu, "Küçüklüğümüzde hayvan sevgisini büyüklerimiz bize aşıladı. Papağanı bir arkadaşımın vasıtasıyla aldık. 6 aylık bir bebek 3 aydır bizimle birlikte. Maddi olarak yüksek meblağlar ancak yokluğunda onu çok aradık. Çünkü buranın maskotu oldu. Önceki gün bir aksilik oldu. Kaçıp gitti. Benim omuzumda duruyordu arkadaşımın omzuna gitmek istedi. Arkadaşım papağandan korkuyor o esnada papağan ürkünce doğadaki martıları görünce gitti. Buradan Yenimahalle'ye kadar gitmiş. Sağ olsun oradaki ağabeyler buldular" dedi.

Papağanını bebek gibi baktığını dile getiren Kalkanoğlu, "Maddiyattan daha önemli şey bu maskot. Varlığına alıştık. Bebek gibi bakıyoruz. 4-5 saatte bir yemek yiyor. Onun için sabah akşam eve beraber gidiyoruz. Onunla beraber yatıyoruz, uyuyoruz. Pilavcı barbar diye bir sosyal medyası bile var. Kaybolduktan sonra peşinden çok aradık. Bir şey bulamadık. Yeğenlerimi Bahçecik'e kadar gidip aradılar. Sabah 9 gibi kaçtı 11.30 gibi bulunduğu mahalleden haber geldi. Erken bulduk. 'Barbar, Arda, Babacığım' diyor. Adı 'Barbaros' ama biz ona 'Barbar' diyoruz" ifadelerini kullandı.