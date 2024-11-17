2 Bin Yıllık Bazilika Su Üstünde - Son Dakika
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2 Bin Yıllık Bazilika Su Üstünde

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İznik Gölü'nde kuraklık nedeniyle ortaya çıkan bazilika, üzerindeki ördeklerle görüntülendi.

17.11.2024 13:41
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2 bin yıllık bazilika tamamen gün yüzüne çıktı

Artık üzerinde ördekler geziyor

BURSA - Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü olan İznik Gölü'nde 10 yıl önce 2 metre derinlikte keşfedilen 2 bin yıllık bazilika, kuraklıkla birlikte artık tamamen su yüzeyine çıktı. Üzerinde ördeklerin gezdiği bazilika, dron ile böyle görüntülendi.

İznik Gölü'nde yaşanan su çekilmesi nedeniyle, 2014'te keşfedilen batık bazilika kalıntısının artık tamamen görünür hale geldi. Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkileniyor. 2000 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi için çalışma yürütülen bazilika bölgesinde de etkili oldu. Bazilika gölün yüzeyinde görünür hale gelerek kıyıyla birleşti.

Dron ile görüntülenen bazikila üzerinde ördeklerin gezmesi ise dikkat çekti.

2 Bin Yıllık Bazilika Su Üstünde
Kaynak: İHA

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