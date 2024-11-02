6 Yaşındaki Elmas Hanilçi'nin Ölümü

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6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin acı haberi aileye ulaştı

İSTANBUL - Şişli'de gece saatlerinde cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Elmas Hanilçi'nin ölüm haberi ailesine ulaştı. Acı haberi alan anne ve baba sinir krizi geçirdi.

Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolup ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğu Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni gece saatlerinde Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu.

Anne ve baba sinir krizi geçirdi

Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni otopsi işlemi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ölüm haberi ise yetkililer ve ambulans ekibi eşliğinde aileye ulaştı. Acı haberi alan anne Yeter Hanilçi ve baba İbrahim Hanilçi sinir krizi geçirdi. Ekipler aileyi sakinleştirmeye çalışırken kötü haberi duyan anne ve baba güçlükle ayakta durdu.