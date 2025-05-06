Adana'da Sokak Köpekleri Tehlike Saçıyor - Son Dakika
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Adana'da Sokak Köpekleri Tehlike Saçıyor

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Adana'da birçok mahallede başıboş sokak köpekleri vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Adana Büyükşehir Belediyesine yapılan başvurular sonuçsuz kalıyor ve Tarım ve Orman Bakanlığı, köpekleri toplamayan belediyelere yüksek cezalar vereceğini duyurdu.

06.05.2025 09:35  Güncelleme: 09:41
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Sokak köpekleri tehlike saçıyor

Adana'da bir çok mahallede sokak köpekleri tehlike saçtığı için vatandaş Adana Büyükşehir Belediyesine başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını söyledi

ADANA - Adana'da bir çok mahallede sokak köpekleri tehlike saçtığı için vatandaş Adana Büyükşehir Belediyesine başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını söyledi.

Yasa gereği sokak köpekleri toplama görevi belediyelere verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sokakta bulunan ve vatandaşlar için ciddi bir tehlike oluşturan başıboş köpekleri toplamayan belediyelere, köpek başına 71 bin TL ceza yazılacağını duyurdu. Bakanlık, talimatı 81 ilin valiliğine gönderildi. Ancak buna rağmen Adana'da bütün mahalle ve sokaklarda başıboş köpekler dolaşmaya devam ediyor.

Adanalı Hasan Toraman, 18 Nisan'da başıboş köpeklerin toplatılması için Adana Büyükşehir Belediyesinin 153 nolu hattını arayarak bildirim yaptığını hatta video da attığını belirterek, "Bana 'talebiniz ilgili birimlere aktarılmıştır' yazılı mesaj geldi. Ancak o günden bugüne ne gelen var ne giden. Hiç kimse ilgilenmiyor. Büyükşehir belediyesi görevini yapmıyor. Köpekler çok tehlikeli gelene gidene saldırıyor" dedi.

Esat Düber ise köpeklerin saldırgan olduğunu söyleyerek, "Çocuklarımızı markete, bakkala gönderemiyoruz. Çok korkuyoruz. Büyükşehir belediyesi görevini yapmıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvan Hakları, Güvenlik, Belediye, 3-sayfa, Hukuk, Genel, Yaşam, Adana, Son Dakika

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