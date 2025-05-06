Aile Ve YÖK'ten İş Birliği Protokolü - Son Dakika
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Aile Ve YÖK'ten İş Birliği Protokolü

Aile Bakanlığı ve YÖK, sosyal politikaları güçlendirmek için iş birliği protokolü imzaladı.

06.05.2025 17:44
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile YÖK arasında iş birliği

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında sosyal politikaları güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imza töreni imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve YÖK arasında, "Aile Yılı" çerçevesinde yürütülecek çalışmalar olmak üzere, şiddetle mücadeleden kadın ve engelli bireylerin yükseköğretime erişimine, gönüllülük esaslı sosyal hizmet projelerinden akademik iş birliklerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan i birliği protokolü imzalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleşen imza törenine Bakan Göktaş ve YÖK Başkanı Erol Özvar katıldı. Törende konuşan Bakan Göktaş, Aile yapısını, güçlendirecek kadınları ve çocukları koruyacak birçok projeye imza attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini söyledi.

"Yükseköğretime engelsiz katılımı için bir yol açmış olacağız"

Bakan Göktaş, 7'den 70'e tüm toplumu güçlendirmek ve gelecek kuşaklara güçlü bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını söyleyerek, "Biz, 85 milyon vatandaşımıza ulaşan hizmetlerimizi, akademik destekle daha etkili ve kapsayıcı hale getirmeyi önemsiyoruz. Bu hizmetleri geliştirirken bilimsel verilerden, akademik çalışmalardan ilham alıyoruz. Bugün imzalayacağımız bu protokol, çalışma alanlarımıza bilimsel ve yapısal katkı sunacak yeni bir zemin hazırlıyor. Bu çerçevede aile içi iletişimden kadına ve çocuğa karşı şiddetle mücadeleye kadar birçok konuda bilimsel araştırmaların bölgeler arası düzeyde yapılmasını teşvik edeceğiz. Ayrıca, yurt dışında yaşayan Türk toplumuna yönelik akademik ve bilimsel çalışmaları artıracağız. Kadın dostu kampüs uygulamalarıyla kadın-erkek eşitliğini önceleyen üniversite yaşamını desteklemeye devam edeceğiz. Diğer yandan erişilebilir kampüsler için altyapı, eğitim ve denetim süreçlerinde birlikte çalışacağız. Böylece engelli öğrencilerimizin yükseköğretime engelsiz katılımı için bir yol açmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede, her üniversitede ŞÖNİM ile koordinasyonu sağlayacak mekanizmalar geliştireceğiz"

Kadın ve çocuklara yönelik Hukuk Fakülteleri tarafından yürütülen hukuk kliniklerinin üniversitelerde yaygınlaştırılması için çalışacaklarını belirten Bakan Göktaş, "Aile ve toplum, gençlik, kadın, engelli, nüfus, çocuk ve yaşlı alanlarında çalışan merkezleri yaygınlaştıracağız. Kız öğrencilerimizin STEM olarak tanımlanan, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönelmelerini destekleyeceğiz. Yaşlı bakım, psikoloji, çocuk gelişimi gibi bölümlerde okuyan öğrencilerimizin ise kuruluşlarımızda staj ve uygulamalı eğitim almalarını sağlayacağız. Böylece öğrencilerimize saha deneyimi kazandıracağız. Kadına yönelik şiddetle mücadelede, her üniversitede ŞÖNİM ile koordinasyonu sağlayacak mekanizmalar geliştireceğiz. Bakanlığımız tarafından önerilen bilimsel çalışma konularının üniversitelerin bilimsel araştırma ve projeler birimleri tarafından desteklenmesi için iş birliklerimizi güçlendireceğiz. Ayrıca, gönüllülük temelli projelerle öğrencilerimizi, sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmeleri için teşvik edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Kadını güçlendiren, çocuğu koruyan, engelliye yol açan, yaşlıyı saygıyla kuşatan her çabayı birlikte omuzlayacağız"

Akademik dünyayı sosyal hizmetin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini söyleyen Göktaş, "Üniversitelerimizin birikimiyle politika geliştirme süreçlerimizi daha da güçlendireceğiz. Bugün burada atılan imza, sadece bir başlangıçtır. Bu protokolü her bir üniversitemizde yaşayan, üreten, dönüştüren bir mekanizma haline getirmeye kararlıyız. Her çalışmada olduğu gibi, bu iş birliğinde de insana dokunan, çözüm odaklı ve geleceği inşa eden bir yaklaşımı esas alıyoruz. 2025 Aile Yılı'nın ruhuna yakışır şekilde hep birlikte, sağlıklı ailelerle güçlü yarınlar inşa edeceğiz. Kadını güçlendiren, çocuğu koruyan, engelliye yol açan, yaşlıyı saygıyla kuşatan her çabayı birlikte omuzlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Politika, Eğitim, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Aile Ve YÖK'ten İş Birliği Protokolü - Son Dakika

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