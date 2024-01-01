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Antalya'da 2024'ü denize girerek karşıladılar - Son Dakika
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Antalya'da 2024'ü denize girerek karşıladılar

Antalya'da 'Yaz Kış Denize Girenler' adlı grup, 2024 yılını denize girerek karşıladı. Grup üyeleri, 12 derece hava sıcaklığında 20 derece ölçülen denize girerek yeni yılı kutladı. Grup üyeleri, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle birlikte denizde kulaç atarak yeni yıla girdi. Denize girmenin sağlıklı olduğunu belirten grup üyeleri, yeni yılın tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Antalya\'da 2024\'ü denize girerek karşıladılar
01.01.2024 - 23:06,  Güncelleme: 23:25
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Antalya'da 2024'ü denize girerek karşıladılar

'Yaz Kış Denize Girenler' grubu geleneği bozmayıp bu yıl da yeni yılı denize girerek kutladı

12 derece hava sıcaklığında 20 derece ölçülen denize girerek karşıladı.

ANTALYA - Antalya'da kendilerine 'Yaz Kış Denize Girenler' adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, iş adamı ile farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu 20 kişilik grup, 2024 yılını denize girerek karşıladı.

Konyaaltı Sahili'ne eşleri ve çocuklarıyla gelen 'Yaz Kış Denize Girenler' adlı grup üyeleri, ısınmak için sahilde ateş yaktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle bir süre sahilde vakit geçiren grup, geri sayımın ardından saat 00.00'da denize girdi. Havai fişekler eşliğinde grup üyeleri kendilerini hava sıcaklığının 12, deniz sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü sahilde sulara bıraktı. Grup üyeleri bir süre denizde kulaç atarak, yanlarında getirdikleri Türk bayrakları ve Atatürk posterlerini açtı. Aralarında öğretmen, mühendis, iş adamları ile farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu grup, 2024 yılını denize girerek karşıladı.

Yeni yılı denizde karşılayan grup üyelerinden Abdullah Kurk, "Yeni yıl bütün ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Deniz dışarıdan daha sıcak, nice mutlu yıllara. Biz yaz kış girdiğimiz için soğuk hissetmiyoruz" dedi.

Denize girmenin son derece sağlıklı olduğuna dikkat çeken Nail Avcı da, "Bu güzel denizde 100'üncü yılımız kutlu olsun. Bu yıl da denize girerek yeni yıla girdik" dedi.

Kaynak: İHA
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