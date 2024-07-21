Arnavutköy'de 100 Günlük Hizmet Döneminde Tamamlanan Projeler Lansmanı - Son Dakika
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Arnavutköy'de 100 Günlük Hizmet Döneminde Tamamlanan Projeler Lansmanı

Arnavutköy Belediyesi'nin 100 günde tamamladığı projeler Karaburun Fener Parkı'nda düzenlenen coşkulu programla açıldı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, projelerin hızlı bir şekilde üretildiğini ve bundan sonra da birçok projenin yapılacağını belirtti. Programa katılan vatandaşlar da organizasyonu ve mekanı çok beğendiklerini ifade etti.

21.07.2024 23:40
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Arnavutköy'de 100 günlük hizmet döneminde tamamlanan projelerin lansmanı yapıldı

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi'nin 100 günde tamamladığı projeler Karaburun Fener Parkı'nda düzenlenen coşkulu programla açıldı. Düzenlenen programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Ak Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Gaziler ve Şehit Yakınları, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Görkemli açılış programının ardından katılımcılar İkilem konseri ile doyasıya eğlendi.

Arnavutköy Belediyesi'nin 100 Günde tamamladığı yüzlerce projenin açılış töreni yine bu projeler kapsamında yapımı tamamlanan Karaburun Fener Park'ta açıldı. Düzenlenen görkemli açılış programına Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Ak Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Gaziler ve Şehit Yakınları, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güzel hava nedeniyle katılımcılar doyasıya eğlenerek manzaranın tadını çıkarttı. Programda yer alan ikilem konserinde de coşkulu anlar yaşandı.

"Bir çok alanda hızlı bir şekilde proje üretmeye gayret ettik ve edeceğiz"

Düzenlenen organizasyonla alakalı konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "100 gün az önce tanıtımını izlediğimiz videoda da gözüktügü üzere bir çok projeyi sığdırdığımız 100 gün oldu. Hem bizlere hem ekibimize sorduğumuzda bugün 100 günden ne anladık çok çabuk geçti tabii ki. Her şey bizim daha güzel bir Arnavututköy'de yaşayabilmemiz için. 100 gün içerisinde isteyin ve gayret edin yapamayacağınınız hiçbir iş yoktur. Bugün 100 günlük projelerimizin sunumunu ve lansmanını gerçekleştirdik. Bugün açılışı, tamamladığımız bir proje üzerinde gerçekleştiriyoruz. Arnavutköy Karaburun Şener Park'ta yaklaşık 8 bin metre karelik bir alan buradaki seyir terasımız ve vatandaşımızın günübirlik vakit geçirebileceği güzel bir alanda. Sadece Karaburun'da yaptığımız projeler bunlar değil. Karaburun sahil düzenlemesi ve yaz şenlikleri şu anda devam eden günlük şenliklerimiz. Aqua parklarımız gibi Karaburun'da bir çok alanda hizmet vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy'de altyapıdan üstyapıya, turizmden eğitime birçok alanda hızlı projeler ürettiklerini söyleyen Candaroğlu, "Bugün Arnavutköyümüze geriye kalan 57 aylık hizmet sürecimizde yapacağımız bir çok projemiz var. Onların da stratejik planımızı da hazırlığımızı yaptık. İnşallah beş yılın sonunda hayal ettiğimiz aslında hikayesini çoktan yazdığımız Arnavutköy'de, hemşerilerimiz, çok kıymetli çalışanlarımız ve ekibimiz ile birlikte olmanın ümidiyle diyorum. Arnavutköy'de kültürünün yaşamasını birlik ve beraberliğin vesilesi olan bu ortamların sağlanmasına çok önem gösteriyoruz. Göreve geldiğiniz zaman bugüne bir çok festival gerçekleştirdik ve festivallerimiz hala devam ediyor. Yakında da 28 Temmuz'da Yeniköy mahallemizde bir karpuz festivali i düzenleyeceğiz. Vatandaşlarımızın eğlenmesini birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini sağlayacak bir çok organizasyonumuz olacaktır" şeklinde konuştu. .

"Ak Parti'nin olduğu yerde güzel işler var"

Programa katılan vatandaşlardan Metin Akdağ, "Atmosfer çok güzel buradan belediye başkanımız Mustafa Candaroğlu'na teşekkür ediyorum inşallah Rabbim daha da güzel gelecek programlar yapmayı nasip etsin. Burası çok güzel seyir terası çok güzel" şeklinde konuştu.

Öte yandan programın yapıldığı alan seyir terası ve Karaburun Deniz Feneri drone ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Mustafa Candaroğlu, Çevre, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Arnavutköy'de 100 Günlük Hizmet Döneminde Tamamlanan Projeler Lansmanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de 100 Günlük Hizmet Döneminde Tamamlanan Projeler Lansmanı - Son Dakika
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