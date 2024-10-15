Artan Fiyatlar Ayakkabı Tamircilerine Yarar Sağladı

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Artan fiyatlar ayakkabı tamircilerine yaradı

Eskinin değeri arttı: Fiyatlar el yakınca vatandaş tamire yöneldi

30 yıllık ayakkabı tamircisi: "Çırak yetişmiyor"

BOLU - Bolu'da artan ayakkabı fiyatları tamircilerin işlerini canlandırdı. Yeni ayakkabı almak yerine eski ayakkabılarını tamir ettirmek isteyen vatandaşlar ustaların kapısını çalmaya başladı ancak ayakkabıcılar, artan talebe rağmen çırak yetişmemesinden dolayı mesleğin geleceği konusunda endişeli.

Bolu'da artan ayakkabı fiyatları vatandaşları tamircilerin yoluna yöneltti. Yeni ayakkabı almak yerine mevcut olanları tamir ettirmeyi tercih edenler, kentin tarihi Yukarı Çarşısı'ndaki ustalara yoğun ilgi göstermeye başladı. 30 yıldır Yukarı Çarşıda ayakkabı tamirciliği yapan Kemalettin Şen de bu yoğunluktan nasibini alan ustalar arasında yer aldı.

Şen, 20 metrekarelik dükkanında vatandaşların ayakkabılarını tamir ederek geçimini sağlıyor. Babasından öğrendiği mesleği 22 yıldır kendi dükkanında sürdüren Şen, çırak yetişmemesinden yakınıyor. Mesleğin az sayıda esnafla ayakta kaldığını dile getiren Kemalettin Şen, meslekten kazanılan gelirle bir ailenin geçinebildiğini söyledi.

"Mesleğimi çocuklarıma öğretmek için uğraşıyorum"

Mesleğini 30 yıldır özveriyle sürdüren Şen, "22 yıldan beri kendi dükkanımda çalışıyorum. Mesleğimi babamdan öğrendim ama günümüzde maalesef çırak yetişmiyor. Bende mesleğimi çocuklarıma öğretmek için uğraşıyorum" dedi.

"İşler yoğunlaştı"

Şen, ayakkabı tamirine ilginin arttığını ifade ederek, "Vatandaşlar, yeni ayakkabı fiyatlarının yüksek olmasından dolayı ayakkabılarını tamire getiriyor. Ayakkabı tamircisi de artık yok denecek kadar az. Vatandaşlar alternatif olmadığından dolayı ayakkabılarını birkaç tamir dükkanına götürüyor. İşler yoğunlaştı" diye konuştu.