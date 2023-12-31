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Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan: Yol çift taraflı ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan: Yol çift taraflı ulaşıma kapandı

Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tamamen durdu. Heyelan sonucu yolun üzerine düşen dev kaya parçaları yolun kapanmasına ve elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Karayolları ekipleri yolun temizlenerek trafiğe açılması için çalışmalara başladı.

31.12.2023 - 15:02,
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Artvin- Ardahan kara yolunda heyelan: Yol çift taraflı ulaşıma kapandı

ARTVİN - Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin - Ardahan karayolunun 38. kilometresindeki Soğuk su mevkiinde dik yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri karayoluna düştü. Heyelan nedeniyle yola düşen dev kaya parçaları kara yolu ulaşıma kapatırken bölge de bulanan elektrik tellerinin de kopmasına neden oldu. Karayolunu kullanan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, karayolları ve Çoruh Elektrik Arıza ekipleri sevk edildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede karayolları ekipleri yolun temizlenerek trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Şavşat - Artvin arası yolcu taşıyan ilçe servisinin ve tır sürücüsünün heyelandan saniyelerle kurtulduğu öğrenildi. Artvin karayolları bölgesinde son bir ay içerisinde yüze yakın irili ufaklı heyelan meydana geldiği belirtildi.

Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan: Yol çift taraflı ulaşıma kapandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan: Yol çift taraflı ulaşıma kapandı - Son Dakika


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