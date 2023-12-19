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Ayakkabı tamir sektöründe işler hızlandı

Ayakkabı fiyatlarının artması ve ürün kalitesinin düşmesiyle birlikte ayakkabı tamircilerinin işleri hızlandı. Ayakkabı tamircileri, vatandaşları internet üzerinden ayakkabı alırken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayakkabı tamiri yapan İbrahim Kocaoğlu, ucuz ve kalitesiz ayakkabıların kısa sürede hasar gördüğünü ve tamire geldiğini belirtti. Tamir fiyatları kullanım durumuna göre değişiklik gösteriyor.

Ayakkabı tamir sektöründe işler hızlandı
19.12.2023 - 20:13,  Güncelleme: 20:19
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Ayakkabı tamir sektöründe işler hızlandı

Ayakkabı tamirci esnafından ayakkabı kalitesi konusunda önemli uyarı

AFYONKARAHİSAR - Ayakkabı fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte ürünlerin kalitesinin düşürülmesi ile ayakkabılar kısa zamanda eskimeye başlayınca bu durum ayakkabı tamircisi esnafının işine yaradı. Ayakkabı tamircileri vatandaşları özellikle internet üzerinden ayakkabı alışverişi konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Afyonkarahisar'da uzun yıllardır ayakkabı tamirciliği yapan 52 yaşındaki İbrahim Kocaoğlu, son yıllarda ayakkabı tamir sektöründe işlerin hızlandığını ifade etti. Kocaoğlu, ayakkabı tamirinde eski yıllara göre artış olduğunun bunun en önemli nedenlerinden birisinin ise ürün kalitelerinin düşük olmasından kaynaklandığını dile getirdi. Kocaoğlu, "Ucuz ayakkabılar naylon ve kalitesiz olduğu için bir hafta ya da on gün sonra patlıyor ya da çatlama yapıyor sonra ise tamire geliyorlar. İnternet üzerinden aldığın ayakkabının kalitesinden emin olamazsınız ucuz diye oralardan ayakkabı almayın. Tamir fiyatlarımız ise en ucuzu 20 TL'den başlayarak 150 TL'ye kadar yükseliyor. Yani ayakkabının hasar kullanım durumuna göre bizimde tamir fiyatlarımız değişiklik gösteriyor. Tabii kış sezonunun gelmesi ile işlerimiz çok şükür yoğun" dedi.

Kaynak: İHA
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