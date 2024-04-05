Bakan Göktaş: "14 bin 761 çocuğun aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz"
KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün bin 185 çocuk evi, 115 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde 14 bin 761 çocuğun aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz" dedi.
Bakan Göktaş, Onikişubat İlçesi Önsen Mahallesi Önsen Çocuk Evleri Sitesi Temel Atma Töreni için Kahramanmaraş'a geldi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Bakan Göktaş, "Bugün bin 185 çocuk evi, 115 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde 14 bin 761 çocuğun aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Bu çocuklar ortamında bulunan bin 554 engelli çocuğa özel koruma ve bakım hizmeti veriyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar ile 2002'de aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranı yüzde 39 iken bugün bu oran yüzde 92'ye ulaştı. Bu hizmetimizin Türkiye'mizin dört bir yanında yaygınlaştıracak çalışmaları ise sürdürüyoruz" dedi.
"9 bin 981 çocuğumuzun bakım ve himayesini üstlendik"
Koruyucu aile çalışmalarına da değinen Bakan Göktaş, "Temellerini attığımız çocuk evleri siteleri bir bahçeye bakacak şekilde tasarlanıyor ve 80 çocuğumuz yaşıyor. Çocuklara sıcak bir yuva oluyor. Futbol ve basketbol sahaları, çocuk oyun alanları ve geniş yeşil alanları ile çocuklarımızın keyifle vakit geçirecekleri bir yaşam alanı olacak. Bu alanların hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımız sağlıklı bir toplumun olmazsa olmazıdır. 166 bin çocuğu ailelerinin yanından koparmadan takip ediyoruz. Bugün 8 bin 300 koruyucu ailemiz ile 9 bin 981 çocuğumuzun bakım ve himayesini üstlendik. Kahramanmaraş koruyucu aile hizmetlerinde Türkiye'de örnek şehirlerimizden biridir" ifadelerini kullandı.
Bakan Göktaş'ın konuşmasının arından dualarla hep birlikte butona basarak çocuk evleri sitesinin temelini attı.
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