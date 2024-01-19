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Bakan Tekin: "Özel okul temsilcileriyle görüşüyoruz, kendilerini uyarıyoruz" - Son Dakika
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Bakan Tekin: "Özel okul temsilcileriyle görüşüyoruz, kendilerini uyarıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullardaki zam konusunda özel okul temsilcileriyle görüştüklerini ve uyarıda bulunduklarını belirtti. Bakan Tekin, öğrencilere yarıyıl tatilinde dinlenerek vakit geçirmelerini ve okumalarını önerdi. Özel okullardaki zamlar konusunda ise Tekin, özel okul temsilcileriyle görüşmelerin devam ettiğini ve fiyat belirleme yetkisinin özel okullarda olduğunu ifade etti.

Bakan Tekin: "Özel okul temsilcileriyle görüşüyoruz, kendilerini uyarıyoruz"
19.01.2024 - 23:00,  Güncelleme: 23:26
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Bakan Tekin: "(Özel okullardaki zam) Özel okul temsilcileriyle görüşüyoruz, kendilerini uyarıyoruz"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dün yine özel okul temsilcileri ve Hazine ve Maliye Bakanımız görüştü, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda kendileriyle fikir alışverişine devam edeceğiz, kendilerini uyarıyoruz biz de bu konularda" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehit Ahmet Gözütok İlkokulunda yarıyıl karne dağıtımına katıldı. Karne dağıtımı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, yaklaşık 20 milyon öğrencinin 76 bin eğitim kurumunda karne aldığını belirterek, "İnşallah birinci yarı yılı başarılı, sağlıklı, huzurlu bir şekilde bitirmişizdir. Eğitim öğretim sürecinin mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde yürüdüğü bir dönemi tamamlamış olduk. Eğitim öğretim yılının son haftasını etkinlik haftası olarak ilan etmiştik. Bu haftadan beklentimi şuydu; çocuklarımızın yarı yıl boyunca aldıkları eğitimin gündelik hayatta, toplumsal yaşamda karşılıkları onlardan o tür bilgilerden nasıl faydalanacaklarını, arkadaşlarıyla toplumla paylaştıkları bir etkinlik haftası olsun istemiştik. Hem temel eğitimde hem ortaöğretimde çocuklarımızın, gençlerimizin bu tür sosyal etkinliklere yönelmesini mutlaka toplumsal yaşamın içerisinde olmasını arzu ettiğimiz için yönetmeliklerimizde de değişiklik yaparak çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal etkinlik yapmasını arzu etmiştik" diye konuştu.

Öğrencilerin yarıyıl tatilinde dinlenerek vakit geçirmeleri gerektiğine dikkati çeken Bakan Tekin, "Dinlenirken de okuyarak vakit geçirmelerini arzu ediyoruz. En büyük arzumuz çocuklarımızın okuma becerilerinin gelişmesini istiyoruz. Çocuklarımızın okumalarının nitelikli bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Çocuklarımız bu iki haftalık tatilde mümkün olduğunca okuyarak geçirsinler" dedi.

Özel okullardaki zamlar

Bakan Tekin, karne dağıtım töreninin ardından basın mensuplarının özel okul ücretleriyle ilgili sorusunu yanıtladı. Özel okullardaki zamlara ilişkin sorulan soruya Tekin' şöyle yanıt verdi:

"Halihazırda mevcut yönetmeliğimize göre, başlangıç sınıfları için değil ama ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığında. Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'mizde bununla ilgili tanımlama yapılmış durumda. Yani özel okulların ara sınıflar için TEFE, TÜFE bölü 2 artı yüzde 5'e kadar zam yapma hakları var. Özel okul birlikleriyle, derneklerle ve özel okul temsilcileriyle bu konuları sık sık görüşüyoruz. Aslında kamuoyunu rahatsız eden kısım oradaki ücretler. Onları da biz özel okul temsilcileriyle oturup geçtiğimiz hafta konuştuk. Dün yine özel okul temsilcileri ve Hazine ve Maliye Bakanımız görüştü, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda kendileriyle fikir alışverişine devam edeceğiz, kendilerini uyarıyoruz biz de bu konularda. Ama dediğim gibi yani ara sınıflarla ilgili yönetmelik hükümlerine tabiler. Ama başlangıç sınıflarıyla ilgili fiyat belirleme yetkileri özel okullarda. Ben özel okulları başından beri Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir paydaşı olarak görüyorum. Onlardan talebim, beklentim de paydaş olmanın bilinciyle toplumda rahatsızlık oluşturmayacak bir eğitim öğretim süreci oluştururlarsa mutlu oluruz. Şu ana kadar onlarla ilişkilerimiz de çok sağlıklı gidiyor. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Hep bu sorumluluğun bilincinde hareket ettiler. Bahsi geçen konuları da kendileriyle konuşacağız. Bugünlerde gündeme gelmesinin sebebi özel okullarımız biliyorsunuz erken kayıt ve benzeri süreçlerle her yıl ocak ayında bu kayıt sürecini başlatıyorlar. Bunun da yakın bir zamanda bizim onlarla yapacağımız görüşmeler neticesinde sağlıklı bir zemine oturacağına inanıyorum."

Kaynak: İHA
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Yusuf Tekin, Maliye, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakan Tekin: 'Özel okul temsilcileriyle görüşüyoruz, kendilerini uyarıyoruz' - Son Dakika


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