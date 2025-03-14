Bakan Tunç'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Bakan Tunç: (Terörsüz Türkiye) "Önümüzdeki günler ülkemiz için parlak, emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki emellerinin çöpe atıldığı bir dönemi yaşayacağız"

"Bu çağda sokakta yürünememesi, bir ekmek almaya giden çocuğumuzun köpekler tarafından parçalanması kabul edilebilir bir durum değil"

VAN Adalet Bakanı Tunç, Van Valiliğini ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Önümüzdeki günler ülkemiz için parlak, emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki emellerinin çöpe atıldığı bir dönemi yaşayacağız" dedi.