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Bakırköy'de SOLOTÜRK ekibine yoğun ilgi

İSTANBUL - Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK ekibi, Havacılık Müzesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek söyleşi düzenledi. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Havacılık Müzesi'ni de gezdi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK gösteri ve akrobasi ekibi, Atatürk Havalimanı içinde bulunan Havacılık Müzesi'nde söyleşi düzenledi. Söyleşi öncesi bando gösterisi yapılırken, vatandaşlar Havacılık Müzesi'ni de gezdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Hava Binbaşı Pilot Murat Bakıcı ve Hava Binbaşı Pilot Yasin Dikkule, kullanılan F16 uçağının özellikleri, yaptıkları gösteriler hakkında detaylı bilgiler verdi. SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Pilot olma süreci ve okul hayatı ile ilgili bilgiler veren Hava Binbaşı Pilot Murat Bakıcı, "Pilot arkadaşlarımızla aramızda kan bağımız yok. Ama bu silah arkadaşlığı, kanat arkadaşlığı öyle bir arkadaşlık ki, öyle bir gönül bağı ki, kan bağının da ötesine geçiyor. Savunma sanayimiz koşar adımlarla büyüyor. Savunma sanayimizin güçlü olması demek, ordumuzun güçlü olması demek, ordumuzun güçlü olması demek, Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü olması demektir. Bize çok soru geliyor. F-16 olmasıydı hangi uçaklarla uçmak isterdiniz? Yerli ve milli uçağımızla gösteri yapmak isterdim" diye konuştu.

Söyleşinin ardından vatandaşlar aldıkları ürünleri ve posterleri pilotlara imzalattı.