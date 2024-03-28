Banu Parlak, Küçükçekmece Adliyesini birbirine kattı
İSTANBUL - Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Adliyeyi birbirine kattan Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, Dilan ve Engin Polat çiftinin güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlediğine dair iddialarının ardından gündeme gelmişti. Parlak, bugün borçlu olduğu bir dosyayla ilgili Küçükçekmece Adliyesine geldi. Adliyede icra dosyasından dolayı icra memuruyla tartışan Parlak, adliyeyi birbirine kattı. Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Banu Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürmüştü
Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan lüks sitede yaşayan Banu Parlak'ın Drago isimli köpeği, komşuları Yasemin Kılıç ve annesinin köpekleri Leo'yu isimli köpeği saldırmıştı. Site sakinleri köpekleri güçlükle ayırmaya çalıştı. Leo'yu ağır yaralayan Banu Parlak'ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç'ın da kolunu çizmişti. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek ölmüştü.
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Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmaları sonucunda, dilendirilen ya da çalıştırılan çocuk bulunmadığı belirtildi. İl genelinde çocuk işçi çalıştırılabilecek sektörler düzenli olarak denetlenirken, emniyet müdürlüğü, İş-Kur ve Göç İdaresi ile koordinasyon sağlanıyor. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, 16 yaş altı çocukların çalıştırılmasına kesinlikle izin verilmediğini ve ilde çocukların dilenmediğini ya da dilendirilmediğini belirtti.
Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın ilk 2 ayında ihracatını yüzde 19,5 artırarak 560 milyon dolara taşıdı. Irak, Cibuti, Libya, Gana ve Togo gibi Afrika ülkeleri en büyük ihracat pazarları arasında yer aldı.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ayyıldız, mesajında, 109 yıl önce Çanakkale'de yedi düvele karşı verilen var oluş mücadelesinde elde edilen zaferin ardından 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdıran aziz şehitleri ve gazileri bir kez daha minnetle yad ettiğini belirtti.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 12 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 29 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı mücadele devam edeceği bildirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında sigara, elektronik sigara, puro, külçe altın, tarihi eser niteliğinde olan heykel ve taş objeler bulunuyor.
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 17 kişinin tutuklandığı belirtildi. Ayrıca, yapılan operasyonlarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, bıçak, kaçak sigara ve kaçak tüp ele geçirildiği ifade edildi.
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifre edilmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanması amacıyla yapılan operasyonlarda 11 organizatör hakkında adli işlem yapıldı ve 3 organizatör tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 36 kilo 500 gram eroin, 60,10 gram metamfetamin ve 6,28 gram esrar ele geçirildi. 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, 11'inci kez partisinin genel başkanlığına seçildi. Bahçeli, 27 yıldır MHP'nin başında bulunmaktadır.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
ANKA HABER AJANSI 18 MART PAZARTESİ GÜNDEMİ
AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Büyüközdemir, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında bölgenin ihtiyaçlarına ve acil çözüm bekleyen sorunlara eğileceklerini belirtti. Büyüközdemir, Safranbolu'ya dair projelerini hayata geçirmek istediğini ve hizmet etmeyi umut ettiğini ifade etti.
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