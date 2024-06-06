Baraj suları yükseldi mezarlıklar yine sular altında kaldı - Son Dakika
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Genel

Baraj suları yükseldi mezarlıklar yine sular altında kaldı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde baraj sularının yükselmesiyle mezarlıklar sular altında kaldı. Vatandaşlar, uzun yıllardır baraj suları yükseldiğinde sular altında kalan yakınlarının mezarlarının taşınmasını istiyor. Torul Barajı'nın su seviyesinin artmasıyla yaz aylarında sular altında kalan Çamlıca Mahallesi mezarlığındaki durum, mahalle sakinlerini üzüntüye boğuyor. Sorunun yıllardır devam ettiğini ve çözüm bulunamadığını dile getiren mahalle sakinleri, mezarların taşınmasının tek çözüm olduğunu ifade ediyor.

06.06.2024 09:28
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Baraj suları yükseldi mezarlıklar yine sular altında kaldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde baraj sularının yükselmesiyle mezarlıklar sular altında kaldı. Vatandaşlar uzun yıllardır baraj suları yükseldiğinde sular altında kalan yakınlarının mezarlarının taşınmasını istedi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nin mezarlığı 8 yıldır Torul Barajı'nın su seviyesinin artmasıyla yaz aylarında sular altında kalıyor. Yakınlarının mezarlarının sular altında kaldığını gören mahalle sakinleri ise büyük üzüntü yaşıyor. Sorunun yıllardır sürdüğünü ve herhangi bir çözüm bulunamadığını dile getiren mahalle sakinleri, tek çözümün mezarların taşınması olduğunu ifade etti.

Yaşanan soruna çözüm bulunmasını isteyen Çamlıca Mahallesi sakini Erhan Öztekin, "Burada ölülerimiz 8 senedir sular altında kalıyor. Yetkililer geldiler ama şu ana kadar bir çözüm bulunamadı. Şu anda gördüğünüz gibi sular altında yine. Buna bir an önce önlem alınmasını yetkililerden rica ediyoruz. Çözüm burada kalan mezarlıkların yukarıya taşınması, çözüm bu başka çözüm olmaz. Duvarın altı toprak olduğu için buraya sürekli su geçiyor. Baraj yükseldiği zaman, duvarın altı toprak olduğu için ne yapılırsa yapılsın buradan su sızacak. Benim atalarım, annem, babam, kız kardeşim burada yatıyor. Buradaki herkes tanıdığımız insanlardı zaten. Bu mezarların kesinlikle nakledilmesi lazım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Baraj suları yükseldi mezarlıklar yine sular altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baraj suları yükseldi mezarlıklar yine sular altında kaldı - Son Dakika
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