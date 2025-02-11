Başakşehir'de Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

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Başakşehir'de beyaza bürünen yolda araçlar yollarda kaldı

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de araç sürücüleri beyaza bürünen yolda ilerlemekte zorluk çekti. Yer yer yol kapanırken bir açta kaydı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı. Başakşehir Kayaşehir'de beyaza bürünen yolda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekmeye başladı. Bir araç da kayarken trafik yer yer durma noktasına geldi.