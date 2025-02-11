Başakşehir'de beyaza bürünen yolda araçlar yollarda kaldı
İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de araç sürücüleri beyaza bürünen yolda ilerlemekte zorluk çekti. Yer yer yol kapanırken bir açta kaydı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı. Başakşehir Kayaşehir'de beyaza bürünen yolda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekmeye başladı. Bir araç da kayarken trafik yer yer durma noktasına geldi.
Son Dakika › Genel › Başakşehir'de Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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